Mercedesz Henger verso il Grande fratello vip 7? / “Voglio che il mio percorso tv…”

L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger si racconta a tutto tondo: l’intervista

Può dirsi indubbiamente una dei protagonisti indiscussi de L’isola dei famosi 2022, anche se nell’ordine di arrivo del reality honduregno si è classificata solo quarta, e in queste ore torna al centro dell’attenzione mediatica per un’intervista esclusiva concessa a SuperguidaTV: si tratta di Mercedesz Henger. In occasione dell’intervento a mezzo stampa, la figlia di Eva Henger, che nel curriculum vanta due esperienze tv a L’isola dei famosi, oltre a quella registrata quest’anno al fianco del naufrago che a suo dire l’ha attratta, Edoardo Tavassi, anche quella vissuta a L’isola dei famosi 2016 al termine di cui giungeva terza, esordisce senza nascondere di aver vissuto dei momenti difficili durante l’esperienza intrapresa nel gioco de L’isola dei famosi 2022: “I primi giorni mi sono sentita subito accolta. Poi con il passare del tempo alcune cose che dicevo o alcuni miei comportamenti venivano messi in dubbio e così la mia permanenza è diventata difficile. Gli altri naufraghi avevano instaurato già dei rapporti e in quella circostanza chi arrivava in corsa si sentiva un’intruso. In un momento successivo però le cose sono migliorate e mi sono sentita parte del gruppo. Ho dovuto affrontare difficoltà diverse rispetto alla mia precedente esperienza ma è andata bene così”.

Mercedesz Henger: dedica speciale ma non per Edoardo Tavassi/ "Ciò che ho sentito…"

Nel 2016 prendeva parte per la prima volta al gioco honduregno e in molti si chiedono come mai lei abbia deciso di bissare l’esperienza. La risposta non si fa attendere dalla diretta interessata: “Rispetto all’edizione del 2016 sono cambiata molto. Nonostante le batoste che ho avuto in questi anni, sono maturata e sono diventata più paziente. Ho acquisito dei pregi ma anche dei difetti. Prima ero più infantile e provenivo da un background diverso rispetto alla televisione. Penso che nel mio percorso televisivo dal 2016 ad oggi non si erano intravisti alcuni lati del mio carattere che ci tenevo a far scoprire al pubblico. I reality ti danno l’opportunità di farti conoscere per quello che sei e questo è stato il mio obiettivo.”.

Mercedesz Henger, che succede con Edoardo Tavassi dopo L'isola?/ "Ci siamo sentiti.."

Mercedesz Henger verso il Grande fratello vip 7? La risposta

Chiamata a tracciare un bilancio consuntivo della sua esperienza honduregna, Mercedesz Henger inoltre fa sapere di essere rimasta particolarmente sorpresa in positivo rispetto ai risultati del suo nuovo percorso honduregno, dal momento che si sarebbe aspettata di uscire presto dal reality dopo avervi preso parte in corsa, e quindi diversi mesi dopo l’inizio del gioco, rispetto ai naufraghi veterani. Nel frattempo aleggia la voce che non la escluderebbe dall’ipotesi di un possibile ingaggio nel cast dell’imminente Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022, a margine di cui lei fa sapere tenendosi piuttosto vaga: “Mi sto riprendendo ancora da questa esperienza. Voglio che il mio percorso televisivo continui e si vedrà. Mi piacciono le esperienze forti sia a livello emotivo che fisico”.

LEGGI ANCHE:

Mercedesz Henger, attacco di panico al tour di Novella 2000/ Ascensore bloccato e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA