Mercedesz Henger vittima di bullismo?/ “Mia madre mi diceva: sii forte…”

Le feroci critiche del web nei confronti di Mercedesz Henger hanno riacceso vecchi fantasmi nella figlia di Eva Henger, che da ragazzina ha dovuto fare i conti contro il bullismo. Lo aveva rivelato la giovane naufraga qualche anno fa in una intervista a Pomeriggio 5, ma a ricordarlo – nelle scorse ore – è stata invece sua madre Eva, letteralmente aberrata dai commenti negativi nei confronti di sua figlia. “Che brutto, il bullismo. Ora povera MEMI non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo? Domani sarà un problema anche se respira?”, ha tuonato l’ex attrice hard. Forse non tutti sanno che, come dicevamo, a causa del lavoro dei suoi genitori, Mercedesz è stata vittima di bullismo fin dai tempi della scuola.

Quando Mercedesz Henger ammise: “Bullismo? Avrei dovuto ascoltare mia madre”

“Mia madre mi diceva di rimanere forte e rimanere me stessa – aveva raccontato qualche tempo fa la ragazza, ai microfoni di Pomeriggio 5 – avrei dovuto ascoltarla di più”. In quell’occasione Mercedesz aveva anche ammesso che molti degli ex compagni si erano pentiti degli attacchi che le avevano rivolto e una di loro le aveva anche spedito una lettera per scusarsi delle cattiverie che aveva manifestato nei suoi confronti. Eva Henger, all’epoca, si sentiva responsabile degli attacchi alla figlia e le aveva chiesto scusa con una bellissima “lettera”: “Ti chiedo scusa figlia mia per quello che hai dovuto passare, anche se tu hai subito bullismo devi pensare che ci saremo sempre, non avere la necessità di essere amata da tutti: amati tu e fatti amare dalla tua famiglia”.

