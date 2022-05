Lory del Santo attacca Alessandro/ “E’ difettoso, si appoggia ai più forti e…”

Alessandro Iannoni nel mirino di Lory del Santo all’Isola dei Famosi

Chiuso dal carattere forte di sua madre Carmen di Pietro e penalizzato dalla sua poca esperienza nelle dinamiche televisive, Alessandro Iannoni non sta emergendo come vorrebbe all’Isola dei Famosi. Una veterana del mondo dei reality come Lory del Santo, pur apprezzando la buona volontà del giovane, non ha risparmiato critiche al figlio di Carmen di Pietro, definendolo inesistente come giocatore. Tralasciando i simpaticissimi siparietti con la madre e la brevissima parentesi amorosa con Maria Laura De Vitis, Alessandro è rimasto piuttosto nell’ombra all’isola e secondo Lory Del Santo non meriterebbe di proseguire il suo percorso.

“I numeri fanno la differenza, io non vedo l’ora che arrivi quel giorno così si spezza questa cosa qua. Io sarei andata in Nomination senza immunità, perché Alessandro mi avrebbe votato senza motivazioni. Hai visto che io ho mai avuto un problema con lui? Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare… È una brava persona, anche disponibili, ma non l’ho mai sentito fare un discorso”.

Lory del Santo su Alessandro Iannoni: “E’ un tipo difettoso”

“È un tipo difettoso, non è un difetto ma una caratteristica”, ha continuato Lory del Santo, valutando negativamente l’operato di Alessandro Iannoni in queste settimane all’Isola dei Famosi. “In due mesi e mezzo ho cercato tante volte di rivolgerli la parola e parla a monosillabi, non si integra. Lui deve affiliarsi ad un gruppo di forte, sennò dove va? Insomma, ha fatto un bel percorso ma come giocatore non mi sono accorta che esisteva”. Le parole di Lory non sono state accolte da tutti i naufraghi allo stesso modo: Mercedesz Henger, ad esempio, ha preso le difese di Alessandro, descrivendolo come una persona perbene, penalizzato semplicemente dal suo essere introverso.

