Mercedesz vola in finale e Edoardo si ritira/ Il web insorge sui 6 finalisti

Lunedì 20 giugno 2022, in prima serata su Canale 5, si è tenuta la puntata della semifinale de L’isola dei famosi 2022, che in una serie di prove televoto ha decretato i finalisti del reality made in Honduras, con annesse reazioni del pubblico concordi e discordi. Dopo la decretazione di Nicolas Vaporidis come primo finalista del reality, avvenuta alla semifinale de L’isola dei famosi 2022, in apertura della semifinale si è registrato il ritiro dal gioco di Edoardo Tavassi, dovuto ad un infortunio al ginocchio. Un momento tv che ha diviso l’opinione del pubblico tv a metà, tra chi sulla pagina Instagram del reality ha espresso di non ritenere il fratello di Guendalina Tavassi meritevole della finale a prescindere dall’inaspettato ritiro e chi invece per il contributo dato all’intrattenimento tv non ha nascosto che avrebbe esultato ad un’eventuale conferma tra i finalisti del fratello dell’ex gieffina. La prima prova televoto, che vedeva contrapporsi i nominati della settimana Nick Luciani e Mercedesz Henger, ha decretato l’uscita provvisoria da Playa Palapa del cantante, che -sulla scia delle annesse polemiche web che gridano al televoto truccato del gioco-ha registrato una rimonta, tanto da evitare l’eliminazione definitiva, per poi aggiudicarsi l’accesso alla finale de L’isola dei famosi 2022. La prova fisica che ha visto contrapporsi Luca Daffré e Maria Laura De Vitis ha segnato la vittoria e quindi l’accesso in finale per il modello moro, decretatosi così come il secondo finalista dopo Nicolas Vaporidis del reality.

Si è poi tenuta una prova fisica tra Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger, che vinta dall’ex pupa ha decretato quest’ultima come terza finalista. L’accesso di Luca e Maria Laura alla finale ha diviso il web tra le reazioni social più disparate. In particolare tra i commenti critici più aggreganti si legge la critica social che contesta la modalità della decretazione dei finalisti sulla base delle sole prove fisiche, senza tener conto delle votazioni del pubblico a casa. La figlia di Eva Henger è poi finita al televoto contro Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal, per la decretazione del quarto e quinto finalista, rivelatesi Mercedesz e la showgirl dalle curve giunoniche. Estefania è invece risultata eliminata insieme a Pamela, al termine del televoto apertosi tra le due naufraghe e Nick, finiti a Playa Sgamatissima. Nick Luciani si è così conquistato il posto di sesto finalista, facendo esultare tutti i fan sulla pagina Instagram del reality: “Ai Cugini di Campagna piace questo post”; “Vinci Nick”; “Vorrei tanto vincesse Nick”, si legge non a caso. tra i commenti social più aggreganti. Poi, si legge il messaggio di chi invece insorge sull’assetto dei 6 finalisti in generale: “Molti non meritavano la finale. Devono ringraziare chi si è ritirato il 23 maggio e il fatto che Edoardo abbia abbandonato”.

In vista della finale de L’isola dei famosi, che si terrà tra ben 6 finalisti, è intanto stato aperto un nuovo televoto che vede contrapporsi tra loro Mercedesz Henger e Nick Luciani. Staremo quindi a vedere chi la spunterà.

