Mercoledì delle Ceneri/ Oggi 2 marzo inizia la Quaresima

Mercoledì delle Ceneri, oggi 2 marzo: è l’inizio della Quaresima

Per i cattolici, il Mercoledì delle Ceneri, che nel 2022 cade il 2 marzo, è il giorno d’inizio della liturgia penitenziaria che coincide anche con il primo giorno di Quaresima. Questo è il periodo che precede la Pasqua, ossia la memoria della morte di Gesù e della sua resurrezione, tre giorni dopo. La domenica di Pasqua, ossia il giorno in cui Gesù risorge e ascende alla destra del Padre, dando così prova di essere realmente il figlio di Dio e il Salvatore, è considerata una giornata di festa e commemorazione. Invece, il venerdì in cui Gesù muore sulla croce è un lutto che viene osservato, appunto, con il periodo di penitenza quaresimale.

Nel giorno delle Ceneri i cattolici sono chiamati ad osservare la prima giornata di sacrificio. La tradizione vorrebbe il digiuno ma, ormai, si tende solo a evitare di mangiare carne e/o pesce e a nutrirsi in maniera parca e frugale. La celebrazione delle Ceneri avviene con un rito molto intenso e commovente, durante il quale si bruciano i rami d’olivo dell’anno precedente. Con la cenere ricavata si benedicono i fedeli, formando sulla loro fronte una croce.

Mercoledì delle Ceneri, quando si celebrò la prima volta?

Il rito del Mercoledì delle Ceneri si celebrò per la prima volta nel VI secolo d.C. e, originariamente, non era esteso a tutti ma veniva riservato solo ai fedeli che desideravano confessare i propri peccati, fare ammenda, pentirsi e ottenere l’assoluzione. In seguito, quando la Chiesa abolì il precetto di punizione e penitenza pubblica, le Ceneri diventarono una sorta di atto per tutti i cattolici, per ricordare che ognuno di noi è un peccatore, macchiato fin dalla nascita dal peccato originale. Si celebra una Messa speciale in occasione del Mercoledì delle ceneri, durante la quale si pratica il rito dell’imposizione della cenere. Ogni sacerdote ha le sue tradizioni, per esempio alcuni dedicano questa giornata alle Messe cantate o al ricordo dei fedeli scomparsi più cari e importanti della propria comunità.

Mercoledì delle ceneri e non solo: tutti gli altri Beati di oggi

Quest’anno, nel Mercoledì delle Sacre Ceneri che cade il 2 marzo, si ricordano anche: Sant’Agnese di Boemia Principessa e Badessa, Beato Carlo detto il Buono, Sant’Angela de la Cruz, San Caedda Vescovo, San Troade Martire e San Luca da Nicosia.



