Ogni anno, il 18 gennaio, la Chiesa Cattolica ricorda la figura religiosa di Santa Margherita d’Ungheria, suora domenicana del XIII secolo, la cui vita, seppur breve, fu tanto travagliata quanto ricca di fede. È considerata come una delle più importanti mistiche del Medioevo e l’Isola Margherita, a Budapest è stata proprio intitolata a lei.

Sant'Antonio Abate/ Oggi 17 gennaio 2025 si ricorda l'eremita che seguì l'insegnamento di Cristo

Santa Margherita d’Ungheria: l’intera vita in un monastero

Santa Margherita nacque il 27 gennaio 1242 nella famiglia reale dell’Ungheria. Suo padre, re Bela IV, al momento della sua nascita aveva già deciso che si sarebbe dedicata alla vita monastica. Santa Margherita d’Ungheria accettò volentieri il suo destino e, a soli 3 anni, venne accolta presso il convento dell’ordine domenicano della cittadina di Veszprém, in quanto i genitori erano stati esiliati in Dalmazia dopo l’invasione dei mongoli.

San Marcello I/ Oggi, 16 gennaio 2025, si celebra il Papa che condannò i cristiani traditori

Qui la santa si dedicò anima e corpo alla sua missione di fede, trascorrendo le proprie giornate in preghiera e impegnandosi negli studi teologici, scoprendo dentro il suo cuore una profonda vocazione.

Il padre, però, iniziò a valutare la possibilità di un matrimonio politico per la figlia, in particolare con il re Ottocaro di Boemia, ma la giovane Margherita rifiutò duramente questa proposta, desiderosa di continuare il suo percorso di fede.

Nel corso del tempo Santa Margherita d’Ungheria si distinse per la sua dedizione a Dio e per il suo impegno nel portare la pace in coloro che incontrava, così come nella sua stessa famiglia, allorché si erano presentate delle divisioni interne tra padre e figli per motivi politici.

Santa Margherita d’Ungheria dedicò la sua intera vita a Cristo, fino al momento della sua morte, avvenuta il 18 gennaio 1270 alla giovane età di 28 anni.

San Mauro Abate/ Oggi, 15 gennaio 2025, si festeggia il monaco dei miracoli, prediletto da San Benedetto

Il culto di Santa Margherita d’Ungheria e il legame con l’Isola dei Conigli

Il suo culto si diffuse subito dopo la sua morte e ben presto il luogo in cui era sepolta divenne meta di migliaia di pellegrini. La sua figura religiosa è particolarmente legata alla cosiddetta “Isola dei Conigli”, nota anche come “Isola Margherita”, proprio in onore della santa, una perla situata nel cuore di Budapest, sulle acque del Danubio, dove la santa visse nel monastero domenicale ivi ubicato.

L’isola è considerata il “polmone” della capitale ungherese e viene scelta dai cittadini del posto e dai turisti per godere di qualche momento di relax, tanto che perfino l’accesso alle automobili è limitato solo ad alcuni casi eccezionali.

Passeggiando tra le vie dell’isola è possibile ammirare diversi luoghi di interesse, come: il “Memoriale del Centenario” del 1973, installato per ricordare il centenario dell’unificazione di Budapest; il “Pozzo musicale”, in cui si tengono numerosi spettacoli musicali durante l’anno; ma anche la “Fontana musicale”, dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, e i cui zampilli si muovono a ritmo di musica.

Ogni anno, i fedeli si raccolgono presso la Basilicata dedicata a Santa Margherita d’Ungheria per unirsi in un momento di sentita preghiera, inoltre, al termine delle celebrazioni, è possibile curiosare tra le bancarelle installate tra le vie del posto, assaporando alcuni tra i prodotti più amati della tradizione, come il famoso Gulash.

Gli altri Santi del giorno

Il 18 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda anche: Santa Prisca, Martire; Beata Maria Teresa Fasce, Agostiniana; Beata Beatrice II d’Este, Monaca; Beata Cristina da L’Aquila, Vergine; Beato Facio di Cremona, Laico.