Meredith Mickelson nuova fidanzata di Matteo Berrettini?/ “Beccati mano nella mano”

Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? È questo il gossip che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e che vorrebbe, dunque, il campione italiano di tennis nel pieno di un nuovo flirt. Da tempo ormai circolano voci secondo le quali Berrettini avrebbe chiuso la sua relazione con la tennista Ajla Tomljanovic. Lei, d’altronde, avrebbe cancellato ogni traccia della loro relazione dai suoi social, e questo basterebbe a confermare il gossip che, finora, nessuno dei due ha commentato.

A questi indizi va poi aggiunta la paparazzata che vede protagonista proprio Berrettini in compagnia di un’altra bellissima donna. Lei è Meredith Mickelson, modella con la quale il tennista sarebbe stato beccato nella notte tra l’1 e il 2 aprile in atteggiamenti più che amichevoli.

Chi è Meredith Mickelson, presunta nuova fiamma di Matteo Berrettini

Secondo quanto racconta il sito Very Inutil People, Matteo Berrettini sarebbe stato pizzicato nella serata di sabato 2 aprile in compagnia della modella 22enne Meredith Mickelson. Stando a quanto scrive la fonte: “I due sono rimasti nel locale per circa un’ora, prima di andarsene insieme mano nella mano”. Ma chi è Meredith Mickelson? Modella americana di 22 anni, è molto seguita su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di follower. Proprio la modella avrebbe dunque trascorso circa un’ora al The Sanctuary per poi proseguire la serata insieme al campione fuori dal locale in questione. Non c’è tuttavia conferma che i due stiano insieme, sappiamo però che la modella segue già Matteo su Instagram. Che sia davvero nato un nuovo amore?

