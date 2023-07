Chi sono Merk & Kremont in “Un altro mondo”/ “Con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo…”

Il grande successo di Merk & Kremont

Merk & Kremont hanno ottenuto un grande successo sul palco del TIM Summer Hits 2023 insieme a Marracash e Tananai. Il Tim Summer Hits quest’anno, condotto da Andrea Delogu e Nek, ha raggiunto più di un milione di spettatori raggiungendo il 14,4% di share, un risultato fantastico ottenuto anche grazie al successo del brano portato sul palco da Merk & Kremont: “Un altro mondo”.

TIM SUMMER HITS 2023 A ROMA, SECONDA PUNTATA/ Diretta, cantanti e scaletta: Pinguini Tattici Nucleari aprono

Quella portata dal duo iconico di disc jockey, dal cantante Tananai e dal rapper Marracash è indubbiamente una delle hit di questa estate e gli artisti ne sono più che consapevoli, proprio per questo sono pronti a partire con un tour lungo tutta l’estate tra i palcoscenici più importanti d’Italia. Quello di “Un altro mondo” non è il primo successo di Merk (Federico Mercuri) e Kremont (Giordano Cremona) che nel 2014 erano già stati inclusi nella classifica annuale “Top 100 DJ” e negli anni successivi sono stati una conferma poiché hanno creato moltissime hit tra cui “Good Times” di Ghali, “Andiamo a comandare” di Rovazzi, “Farfalle” di Sangiovanni, “Tribale” di Elodie e “Furore” di Paola e Chiara che è diventato un tormentone dopo Sanremo 2023.

Laura Pausini a Venezia: polemiche per palco piazza San Marco/ "Cadono i calcinacci"

Merk & Kremont: “Un altro mondo” è il primo brano in italiano

Merk & Kremont un passo dopo l’altro hanno creato moltissime hit e proprio per questo attualmente sono tra i produttori più ricercati del panorama musicale italiano. L’iconico duo milanese vanta ben 53 dischi di platino certificati e sono sempre più contenti delle loro produzioni. In merito al loro ultimo brano “Un altro mondo” i due Dj, come riporta Cosmopolitan, hanno dichiarato: “Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico”.

Nek e Francesco Renga, la verità dietro al nuovo duo/ "Non seguiamo logiche discografiche, ma.."

La novità è che per i due questo è il primo singolo in italiano, sin da quando si erano uniti all’etichetta Spinnin’ Records e poi nel 2018 alla Universal Music Records, i due avevano sempre creato brani in inglese come “Sad Story (Out of Luck)”, “Hands Up”, “Sushi”, o in spagnolo come “Marianela (Que pasa)” ma il brano “Un altro mondo” è stata una vera innovazione! Merk & Kremont oltre alle loro hit hanno raggiunto anche altri traguardi, come calcare il palco dell‘Ariston di Sanremo per ben due volte e collaborare con alcune delle persone più influenti dello showbusiness come Gianluca Vacchi. Attualmente destano anche la curiosità di alcuni artisti internazionali, chissà che a breve non esca fuori qualche nuova collaborazione!











© RIPRODUZIONE RISERVATA