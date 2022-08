Mertens al Galatasaray?/ Calciomercato: l’ex Napoli riflette, Juventus più defilata

Calciomercato news, pista concreta per Dries Mertens al Galatasaray

In queste ore di calciomercato estivo sembrano crescere le quotazioni riguardanti il possibile approdo di Dries Mertens al Galatasaray. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante belga avrebbe ricevuto una proposta dai giallorossi di Turchia che gli avrebbero offerto 4 milioni di euro più bonus per un anno con rinnovo automatico per un ulteriore stagione in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Rimasto svincolato ufficialmente dal primo di luglio, Mertens non ha accettato la proposta di rinnovo del contratto presentatagli dal patron Aurelio De Laurentiis che qualche settimana fa ha annunciato come il trentaquattrenne non sarebbe tornato ai piedi del Vesuvio per giocare a calcio. Accostato in Italia all’Inter, alla Lazio e più recentemente alla Juventus, stando ai rumors i bianconeri gli avrebbero offerto un biennale che però il calciatore avrebbe rifiutato memore degli anni vissuti in azzurro.

Calciomercato news, Mertens al Galatasaray piuttosto che alla Juventus

Piuttosto che rivederlo in Italia, ci sono grandi possibilità di vedere Dries Mertens al Galatasaray in questi mesi di calciomercato estivo. Al belga sarebbero stati offerti anche una serie di voli privati per fare avanti e indietro da Napoli, città che rimarrà la sua casa e gli vorrebbe pure dare la cittadinanza onoraria come dichiarato in queste ore dal sindaco Manfredi che ha appunto annunciato di aver avviato l’iter per completare questo processo.

