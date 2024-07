DIRETTA PARMA GALATASARAY: CHE BEL TEST!

La diretta Parma Galatasaray rappresenta una bella amichevole estiva, in programma alle ore 20:15 presso la Raiffeisen Arena di Linz: per i ducali un test davvero importante contro una squadra che ha vinto gli ultimi due campionati di Turchia, e sta provando a tornare grande come dimostrato anche da una comunque positiva partecipazione all’ultima Champions League, anche se conclusa con il terzo posto nel girone il Galatasaray ha mostrato di poter tenere testa anche a squadroni come Bayern Monaco e Manchester United, e vuole ulteriormente crescere.

Il Parma finora ha una vittoria e una sconfitta nelle sue amichevoli estive: dopo aver perso contro il Lugano – comunque più avanti nella preparazione, essendo impegnato nei preliminari di Champions League – ha battuto l’Anversa in rimonta onorando al meglio il ricordo della finale di Coppa delle Coppe, adesso vedremo cosa succederà nel corso della diretta Parma Galatasaray che sicuramente sarà un test probante, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a valutare le scelte di Fabio Pecchia andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PARMA GALATASARAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Altra buona notizia per tutti coloro che volessero seguire la diretta Parma Galatasaray: il match infatti verrà trasmesso in chiaro in tv e nello specifico il canale cui riferirsi sarà Sportitalia, che come noto trovate al numero 60 del vostro digitale terrestre. La stessa emittente metterà poi a disposizione il servizio per assistere all’amichevole in diretta streaming video: vi basterà in questo caso visitare il sito ufficiale (sportitalia.com) oppure installare e attivare la relativa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PARMA GALATASARAY, PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Parma Galatasaray dovrebbe proporre un 4-3-3 ducale: Chichizola gioca in porta, poi naturalmente Pecchia proverà a ruotare tutti i giocatori a sua disposizione. Per la difesa possiamo pensare a Yordan Osorio e Balogh centrali con Del Prato e Valeri che corrono sulle fasce come terzini, in mezzo al campo naturalmente stuzzica la crescita di Bernabé che potrebbe essere schierato a fianco del regista Estévez, mentre la terza mezzala può essere Hernani che ha risolto la partita contro l’Anversa, anche se ovviamente ci sono parecchie alternative come Sohm, Cyprien e Hainaut che sono pronti a giocare.

Nel tridente, che potrebbe anche diventare linea di tre trequartisti con un centravanti davanti a tutti, sono tornati anche Man e Mihaila: potrebbero già essere in campo come titolari, qui per gli esterni c’è anche Benedyczak che è reduce da un ottimo campionato di Serie B e poi attenzione a Partipilo che appare particolarmente in forma, come prima punta invece abbiamo Charpentier che per il momento parte come prima opzione per Pecchia, che ha anche a disposizione il 2003 Bonny e intanto si rivolge al calciomercato per rinforzare il reparto offensivo.