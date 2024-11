DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM (RISULTATO FINALE 3-2): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Galatasaray Tottenham si chiude con una vittoria sofferta per 3-2 a favore dei padroni di casa, dopo un finale in cui gli ospiti hanno accorciato le distanze e tentato di completare la rimonta. Il Galatasaray, in vantaggio per 3-1, ha visto il Tottenham riaprire la partita grazie a un gol di Solanke, che ha trovato la rete da distanza ravvicinata su assist di Pedro Porro, portando il risultato sul 3-2.

Nonostante la pressione finale del Tottenham, il Galatasaray è riuscito a difendere il proprio vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa i tre punti. Una partita intensa e ricca di emozioni, con il Galatasaray che ha mostrato incisività e solidità, mentre il Tottenham ha lottato fino all’ultimo ma non è riuscito a completare la rimonta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM (RISULTATO LIVE 3-1): CHE OCCASIONE

Avvio del secondo tempo della diretta di Galatasaray Tottenham, con il punteggio ancora sul 3-1 a favore dei turchi. Il Galatasaray ha subito cercato di aumentare la pressione e ha sfiorato il quarto gol con Victor Osimhen, che si è inserito bene su un cross morbido nell’area piccola.

L’attaccante ha staccato di testa, ma la sua conclusione è finita alta sopra la traversa, senza impensierire il portiere avversario. Il Tottenham dovrà reagire rapidamente se vuole recuperare, mentre il Galatasaray sembra determinato a mantenere il controllo del match e a cercare di allungare ulteriormente il vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM (RISULTATO LIVE 3-1): DUPLICE FISCHIO

Si chiude sul 3-1 per il Galatasaray il primo tempo di una partita spettacolare contro il Tottenham. La squadra turca ha mostrato grande incisività, trascinata da un brillante Victor Osimhen, autore di una doppietta.

Il Galatasaray ha preso il comando sul 2-1 quando Osimhen ha ricevuto un filtrante perfetto da Dries Mertens e, dal limite dell’area, ha scagliato un tiro potente che si è infilato nell’angolino basso di destra, lasciando il portiere senza scampo. Poco dopo, un contrasto duro ha portato l’arbitro Lawrence Visser a sanzionare Radu Dragusin del Tottenham con un cartellino giallo, segno della crescente tensione in campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Partenza esplosiva tra Galatasaray e Tottenham, con entrambe le squadre che trovano il gol nei primi minuti. Il Galatasaray è stato il primo a sbloccare il match grazie a un’azione personale di Akgun, che ha preso palla al limite dell’area e, senza esitazione, ha sfoderato un tiro impeccabile che si è insaccato nel sette di destra. Un gol spettacolare che ha portato i padroni di casa sull’1-0.

La risposta del Tottenham non si è fatta attendere: Brennan Johnson ha messo un pallone perfetto nei piedi di Will Lankshear, che da posizione ravvicinata non ha avuto difficoltà a battere il portiere e a riportare il risultato sull’1-1. La partita è iniziata in maniera intensa e promette altre emozioni, con entrambe le squadre decise a imporsi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Galatasaray Tottenham stiamo davvero per vivere una partita di grande impatto: siamo curiosi di scoprire come andranno le cose in campo, intanto possiamo dire che il Galatasaray punta il terzo campionato consecutivo in Turchia e il passo è straordinario, in dieci partite i Leoni di Istanbul hanno raccolto nove vittorie e sono ancora imbattuti, l’unico passo falso è il 3-3 interno contro il Kasimpasa ma intanto sono già state battuti Fenerbahçe (in trasferta) e Besiktas, il che naturalmente ci dice di una squadra che ha tutto per fare il tris ma ha “solo” 3 punti di vantaggio sul sorprendente Samsunspor, con la sfida diretta che sarà curiosamente domenica (in casa).

Il Tottenham rimane una squadra assolutamente ondivaga: a fine ottobre ha eliminato il Manchester City dalla Coppa di Lega ma in Premier League le uniche due vittorie consecutive sono arrivate a fine settembre (contro Brentford e Manchester United), da allora gli Spurs hanno sempre vinto in casa e sempre perso in trasferta, dunque hanno bisogno soprattutto di trovare continuità, quella che hanno decisamente in Europa League. Finalmente però qui ci siamo, possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo perché la diretta Galatasaray Tottenham sta davvero per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GALATASARAY TOTTENHAM, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Galatasaray Tottenham è possibile per gli abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Inoltre, potrete seguire questo big match con la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti e puntuali.

GALATASARAY TOTTENHAM: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta Galasataray Tottenham, bisogna anche fare un po’ di storia ma in realtà c’è pochissimo da dire su questa partita, perché le due squadre non si sono mai affrontate in un contesto ufficiale e dunque lo fanno oggi per la prima volta. Strano ma vero, perché ovviamente Galatasaray e Tottenham sono quasi sempre presenti nelle coppe europee; sarà una prima volta anche per i due allenatori Okan Buruk e Ange Postecoglu, sfida inedita contro la rispettiva avversaria ma anche prima occasione in cui si incrociano come avversari in panchina, dunque stasera a Istanbul avremo un quadro particolarmente interessante.

Ragionando su altri dati che ci accompagnano nella diretta Galatasaray Tottenham, possiamo notare come secondo il sito specializzato Transfermartk gli Spurs abbiamo una rosa che vale circa tre volte quella del Galatasaray, dato che viene confermato secondo quello che è il valore dei cartellini dei giocatori, ovviamente sommati; il Tottenham ha anche un’età media più giovane ma qui la differenza è di un solo anno e dunque siamo ai dettagli, quelli che potrebbero decidere l’esito di una partita che è certamente tra le più interessanti in questo girone unico di Europa League, e che non vediamo l‘ora di seguire. (agg. di Claudio Franceschini)

GALATASARAY TOTTENHAM, BIG MATCH SPARTIACQUE IN TURCHIA

La quarta giornata della fase campionato di Europa League inizia con la diretta Galatasaray Tottenham in campo per uno dei big match di questo inizio. Il fischio d’inizio è fissato alle 18,45 di giovedì 7 novembre e mette in palio tre punti che potrebbero già decidere una buona parte della classifica. I padroni di casa del Galatasaray hanno vinto due delle tre partite giocate e si sono solo fermati in casa del RFS. Tottenham ancora impeccabile e a punteggio pieno dopo tre vittorie di fila contro Qarabag, Ferencvaros e AZ Alkmaar.

GALATASARAY TOTTENHAM, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo con le formazioni ufficiali andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di questa partita. Sarà un 3-4-1-2 quello proposto da Okan Buruk che manderà in campo Ayhan, Sanchez e Bardakci a difesa del portiere Guvenç. Sara e Torreira saranno i due mediani con Yilmaz e Akgun come esterni. Il trio è di quelli difficili da raccontare con Mertens che agirà sulla trequarti a sostegno di Icardi e Osimhen.

Fisso sul 4-3-3 Ange Postecoglu che dovrà risolvere il ballottaggio tra Vicario e Forster tra i pali con una difesa formata da Gray e Udogie sui terzini e Davies con Dragusin come difensori centrali. Bentancur sarà il mediano con Bergvall e Maddison come mezzali a sostenere un tridente formato da Werner, Moore e Solanke con Richarlison che potrebbe non riuscire a recuperare per la partita.

GALATASARAY TOTTENHAM, LE QUOTE

Guardiamo insieme anche le proposte di Bet365 per approfondire il discorso delle quote della diretta Galatasaray Tottenham. I turchi partono leggermente favoriti con la loro vittoria quotata a 2,37 contro il 2,62 per gli inglesi e il pareggio X a 3,75.