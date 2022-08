Mertens al Galatasaray/ Calciomercato news, grande attesa per il belga a Istanbul

Calciomercato news, Dries Mertens al Galatasaray già in serata

Il calciomercato estivo attualmente in corso vede diversi calciatori svincolati ancora in cerca di una sistemazione e nelle ultime ore sembra che bisognerà depennare un nome da questo elenco visto l’imminente approdo di Dries Mertens al Galatasaray. Rimasto libero ufficialmente dal primo di luglio non avendo accettato la nuova proposta contrattuale presentatagli dal patron Aurelio De Laurentiis, in queste frenetiche settimane di trattative il trentaquattrenne è stato accostato a diverse squadre tra cui l’Inter, la Lazio ed anche la Juventus.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il belga ha ricevuto un’offerta importante dal Galatasaray da 4 milioni di euro netti d’ingaggio per un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione dei giallorossi alla prossima edizione della Champions League. Oltre a questo, a Mertens sarebbero stati promessi una casa, un auto e ben 30 voli a sua disposizione per viaggiare tra Napoli e il Belgio.

Calciomercato news, Mertens al Galatasaray insieme con Torreira

Stando alle indiscrezioni più recenti, l’arrivo di Dries Mertens al Galatasaray dovrebbe concretizzarsi già nella serata di questo sabato di calciomercato estivo. Insieme a lui i turchi starebbero mettendo le mani pure sul centrocampista Lucas Torreira, rientrato all’Arsenal dopo il prestito dello scorso anno alla Fiorentina e nonostante il forte interesse della Sampdoria per riportarlo a Genova.

