Mertens al Psg?/ Calciomercato: è asta internazionale per il bomber del Napoli

Potrebbe davvero essere il prossimo grande caso di calciomercato internazionale: parliamo di Dries Mertens bomber del Napoli, che stano alle ultime indiscrezioni di mercato è ora pure nel mirino del Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Per l’attaccante belga potrebbe dunque a breve accedersi un’asta al rialzo internazionale: accantonato il rinnovo di contratto col Napoli, infatti Mertens è diventato obbiettivo di mercato per Psg, Roma, Atletico Madrid, ma pure per Inter e Chelsea. E la cosa non ci sorprende troppo: il talento del giocatore belga, 33 anni è noto e non scordiamo che in mancanza di un rinnovo di contratto con i campani, sarebbe pure un affare a parametro zero per questa estate. Affare che chiaramente parecchie big non vogliono lasciarsi sfuggire.

MERTENS AL PSG? LA SITUAZIONE DEL CLUB PARIGINO

Dunque il profilo del belga ha attirato ormai le attenzioni delle big e stando alle ultime voci raccolte in questi giorni dal portale Mundo Deportivo, pare che Mertens possa anche approdare al Psg nella prossima finestra di contrattazione. Pare infatti che l’interesse di Leonardo per il cartellino del belga sia grande: pure però l’affare si presenterebbe in salita. Oltre alla foltissima concorrenza e all’asta al rialzo che è pronta ad accendersi, per raggiungere Mertens, il Psg dovrebbe prima risolvere alcuni dubbi nello schieramento, tra cui il nodo Cavani, di cui il belga sarebbe il sostituto ideale. Il calciatore uruguaiano infatti la prossima stagione non dovrebbe rinnovare coi francesi e dunque volare presso altri lidi: la situazione però non è ancora stata delineata e non scordiamo che i francesi dovranno a breve tenere d’occhio le trattative anche per Mbappe e Icardi, altri nomi caldi in uscita da Parigi. L’incertezza dunque nel settore offensivo della formazione parigina è grande: l’impressione però è che, non appena ve ne sarà l’occasione, anche il Psg è pronto a fiondarsi con offerte mostre sul belga del Napoli. Staremo a vedere.



