Mertens al Chelsea?/ Calciomercato: Lampard stuzzica il belga, contatti avviati

Tiene sempre banco in casa del Napoli per la prossima finestra di calciomercato, la permanenza o meno di Dries Mertens. Il belga, che fino a poche settimane fa pareva certo di legarsi nuovamente al club azzurro, ora pare invece sempre più lontano dallo spogliatoio di Gattuso e non sono pochi i club che già nei giorni scorsi gli si sono accostati: dopo tutto si parla di un bomber dall’evidente talento e che pure a giugno si libererebbe a parametro zero. Ecco che però, oltre a Roma e Inter, ecco che Dries Mertens pare essere finito nuovamente nel mirino del Chelsea: a dircelo sono le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte questa mattina dal Corriere dello sport. Ma non solo: pare al momento che proprio i Blues (che già si erano fatti avanti a gennaio per il belga) siano in pole position per il cartellino all’attaccante azzurro, e che pure nelle ultime due settimane la dirigenza del club inglese abbia avviato intensi contatti con giocatore ed entourage.

MERTENS AL CHELSEA? IL BELGA STUZZICATO DAL PROGETTO DI LAMPARD

Dunque, anche il Chelsea è entrato (e di gran carriera) nella corsa al cartellino di Dries Mertens, pure se per il giocatore rimane sempre sul tavolo come alternativa più che valida quella di firmare un rinnovo di contratto biennale con il Napoli. Nell’incertezza del momento però il belga prende il giusto tempo per decidere, ma stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che il bomber sia particolarmente stuzzicato dall’idea di vestire la maglia del Chelsea. Pare infatti che lo stesso Lampard abbia contattato Mertens, proponendogli un piano importante per le prossime stagioni: si potrebbe prospettare per il belga anche un impegno a lunga scadenza, in aperto contrasto però della politica del Chelsea di riservare agli over 30 solo contratti a breve durata. La situazione dunque rimane sempre fumosa: solo nelle prossime settimane (e appreso il destino del campionato di Serie A) si capirà qualcosa di più.



