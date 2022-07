Mertens all’Inter?/ Calciomercato news, ADL ha annunciato che non tornerà al Napoli

Calciomercato news, torna possibile l’arrivo di Mertens all’Inter

Dopo i rumors di inizio calciomercato, ora si sta riaprendo la pista che potrebbe portare Dries Mertens all’Inter. Nelle scorse ore il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha spiegato che l’attaccante belga non tornerà a vestire la maglia azzurra vista la mancata intesa sul nuovo contratto da firmare. Ricordiamo infatti che Mertens è ufficialmente svincolato dal primo di luglio.

Ecco le parole del patron dei campani, come riporta Calciomercato.com: “Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e che prima o poi deve ritirarsi. Se poi anche lui ne fa una questione di vil denaro allora devo dire no perché devo difendere le possibilità che il Napoli nel rinnovarsi deve trovare. Quindi se io dovessi pagare una cifra sproporzionata al signor Mertens mancherebbe nel budget del bilancio previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei giocatori più giovani. Salutare Mertens? Assolutamente sì perché quando l’ultima volta gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato gli ho risposto ‘Guarda, non posso che augurare a te, a tua moglie e a tuo figlio Ciro ogni bene. Ti ringrazio per ciò che ci hai regalato con le tue straordinarie dimostrazioni di agonismo, capacità, serietà con i gol che hai realizzato. Però non possiamo andare oltre la nostra possibilità. Del resto io devo comprare dei giocatori giovani che rappresentino il Napoli per le prossime stagioni.”

Calciomercato news, Mertens all’Inter dopo il mancato ritorno al Napoli

Le chances di vedere Mertens all’Inter sembrano aumentare in questo luglio di calciomercato. Dopo la firma di Paulo Dybala con la Roma nonostante il buon rapporto con l’amministratore delegato interista Beppe Marotta, i nerazzurri potrebbero tesserare il trentaquattrenne per offrire a mister Inzaghi un elemento in più da sfruttare sia in campionato che in Europa. Al momento però l’Inter deve prima liberare Alexis Sanchez, il quale piace al Marsiglia del tecnico Tudor nonostante la trattativa in corso per la risoluzione del contratto ancora valido fino al giugno del 2023.

