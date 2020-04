Mertens rinnova col Napoli?/ Calciomercato, è stallo col club: forti sirene inglesi

Pubblicità

Tiene banco in casa azzurra in vista della prossima sessione di calciomercato, il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Come è noto, il giocatore belga è in scadenza di contratto con il club campano per questo mese di giugno e se fino a poche settimane fa pareva già tutto deciso per un importante rinnovo di contratto, ecco che negli ultimi giorni, tale accordo sta scricchiolando pericolosamente. A darci in tal senso cattive notizie, quest’oggi è la Gazzetta dello sport, secondo cui ora l’accordo tra Mertens e il Napoli è ben lontano. Eppure la proposta messa sul tavolo già diverso tempo fa dalla dirigenza azzurra era ben appetibile: per il belga era infatti pronto un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione e De Laurentiis era sicuro che l’attaccante avrebbe presto firmato.

Pubblicità

MERTENS RINNOVA COL NAPOLI? SIRENE INGLESI PER IL BELGA

Che cosa dunque è arrivato a ostacolare il rinnovo tra Mertens e il Napoli? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla Rosea, pare che in primo luogo, sia lo stesso belga a non essere più tanto propenso ad apporre la propria firma sul contratto. Il bomber infatti, in questo momento di stop alla stagione, avrebbe riflettuto sul suo rapporto con la società, tornando pure anche sulla questione, tutt’altro che risolta, delle multe decise dalla dirigenza dopo l’ammutinamento dello spogliatoio dello scorso novembre. E non solo: oltre a tali dissapori non risolti, ecco che pure vi sarebbero diverse sirene inglesi che stanno facendo tentennare il giocatore. Pare infatti che, fiutato l’affare, già parecchi club della Premier league, come Arsenal, Manchester United e Chelsea abbiano cominciato a corteggiare il belga, che dunque ora pare meno convinto a legare il proprio destino al Napoli per il prossimi due anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA