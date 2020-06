Mertens rinnova col Napoli/ Calciomercato, l’annuncio social: contratto di 2 anni

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Dries Mertens rinnova con il Napoli e dunque si toglie ufficialmente dal calciomercato estivo, che deve pure ancora aprire i battenti. A dare l’annuncio, attesissimo dai tifosi azzurri, che davvero fino a poche settimane fa temevano di dover perdere il loro “Ciro”, è stato lo stesso presidente del club campano De Laurentiis solo poco fa, come pure lo stesso bomber belga, che ha approfittato per dare la bella notizia con un commovente annuncio sui social. Il numero 14 di Gattuso infatti ha pubblicato una bellissima clip sul profilo Twitter, dove è lo stesso Mertens a leggere un messaggio di amore verso la città campana come il suo club e i suoi tifosi: in sottofondo immagini che lo ritraggono a Napoli e i video dei suoi più bei gol fatti con la maglietta azzurra, che veste dal 2013. E che ora vestirà almeno fino al 2022 con il nuovo rinnovo di contratto.

MERTENS RINNOVA COL NAPOLI: SI VA AVANTI FINO AL 2022

Mertens dunque rinnova con il Napoli ed è un vero sospiro di sollievo che tirano oggi i fan del bomber belga come pure lo stesso Gennaro Gattuso, che ha sempre puntato moltissimo sull’attaccante di Leuven. Il quale, come si legge pure nella nota ufficiale del club, sarà in azzurro fino al 2022 e nel rinnovo del contratto pure vi è l’opzione per un terzo anno assieme (quando il belga avrà già compiuto 36 anni). Non sono ovviamente note ancora le cifre dell’accordo, che pure è stato già siglato, con tanto di foto ufficiale, pubblicata sui canali social della società. De Laurentiis dunque non farà ancora a meno dei gol del bomber belga, che già per la maglia dei partenopei, nelle scorse sette stagioni ne ha firmati ben 122. Un record importante dunque che già oggi potrebbe venir superato: questa sera Mertens infatti sarà in campo con i compagni nella finale della Coppa Italia contro la Juventus. Chissà che “Ciro” non festeggi il rinnovo di contratto con il Napoli con una nuova valanga di gol





