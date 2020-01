Mertens via dal Napoli?/ Calciomercato news: bomber salta l’Inter, stallo sul rinnovo

La notizia che preoccupa i tifosi del club azzurro e che potrebbe avere diretti effetti anche sul calciomercato invernale è il possibile addio di Dries Mertens al Napoli, in questa sessione di trattative. L’allarmismo tra i tifosi dei club campano è nato solo nelle ultime ore, con la notizia della mancata convocazione da parte del tecnico Gattuso proprio di Dries Mertens per il big match di domani sera contro l’Inter, nel nuovo turno di Serie A. Dietro a tale mossa vi sarebbe un permesso straordinario concesso dalla dirigenza proprio al giocatore che avrebbe fatto ritorno mi Belgio, forse per non precisati motivi familiari. Pure però la situazione rimane ben confusa, specie con un tale tempismo, vista la finestra di trattative di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI, FA DISCUTERE IL MANCATO RINNOVO

Come detto prima potrebbero esservi diverse esigenze personali dietro a tale inattesa partenza da Napoli, ma certo la clima intorno al giocatore belga è ben confuso. Da tempo è sul tavolo di contrattazione il rinnovo di contratto, ma dopo anche gli ultimi eventi che hanno poi portato anche all’esonero di Ancelotti, la situazione si è fatta critica. Secondo le ultime indiscrezioni pare che vi sia grande distanza tra società e giocatore sulle cifre dell’ingaggio (che il Napoli vorrebbe ridurre) ed è forte il rischio che lo stesso Mertens possa venir ceduto a parametro zero a fine stagione. Fino ad oggi il belga ha sempre affermato di voler rimanere in azzurro, rifiutando il Borussia Dortmund, ma mai dire mai a sto punto.

