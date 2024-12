DIRETTA VICENZA TRENTO, VECCHI E TABBIANI VOGLIONO RISCATTARSI

Il venerdì della diciannovesima giornata del Girone A di Serie C si colora anche con la diretta Vicenza Trento in campo alle 20,30 del 13 dicembre. La sfida è tra la seconda e la quarta in classifica e potrebbe essere già decisiva per le sorti del campionato. Il Vicenza di Vecchi arriva da una clamorosa sconfitta in casa delle Triestina per 2 a 0 che ha allontanato i veneti dalla vetta. Ha perso anche il Trento di Tabbiani che si è fermato in casa contro il Novara con un 1 a 3 per gli ospiti e la seconda sconfitta in questa stagione dopo quella subita nella prima giornata contro il Padova.

DIRETTA VICENZA TRENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Vicenza Trento sarà possibile solo sui canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti.

VICENZA TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire la questione relativa alle probabili formazioni della partita prima di entrare nel vivo della diretta. Il Vicenza di Vecchi andrà in campo con il suo solito 3-4-1-2 ma dovrà fare a meno dello squalificato Carraro che verrà sostituito da Della Latta per completare il centrocampo con Zonta e Della Morte chiamato a giocare sulla trequarti. Le due punte saranno Rauti e Morra con De Col e Costa come esterni con compiti offensivi.

Difesa a quattro, invece, per il Trento di Tabbiani che si affiderà ad una linea composta da Vitturini, Cappelletti, Barison e Bernardi per difendere la porta di Barlocco. Aucelli agirà in mediana mentre l’attacco sarà affidato al tridente formato da Peralta, Di Carmine e Anastasia.

VICENZA TRENTO, LE QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Vicenza Trento dal punto di vista delle quote, scopriamo che secondo l’agenzia Betsson il LaneRossi è favorito dal valore di 1,48 posto sul segno 1 per la sua vittoria; il segno 2 che regola il successo del Trento vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 6,40 volte quanto messo sul piatto, dunque una differenza parecchio ampia tra le due squadre con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, che porta in dote una vincita corrispondente a 3,80 volte la giocata.