Mes, oggi voto alla Camera e al Senato/ Intesa nella maggioranza, M5s “Soddisfatti”

Si terrà quest’oggi il voto sul fondo Salva-Stati, il cosiddetto Mes. Stando a quanto filtra dal Movimento 5 Stelle, sarebbe stato finalmente trovato l’accordo all’interno della maggioranza, un’intesa che ha soddisfatto gli stessi pentastellati: “Siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza – affermano fonti M5s, parole riportate da TgCom24.it – che prevede le modifiche richieste dal Movimento. La logica di pacchetto è stata confermata – aggiungono – ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo. Ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione – concludono – verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio”. Tensione quindi in diminuzione all’interno delle forze di maggioranza, e a questo punto sembra scontato il via libera in Aula. Al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, basterebbe una maggioranza semplice, ma è chiaro che andare sotto a quella assoluta (che significa almeno 161 voti), non sarebbe un bel segnale da parte dell’esecutivo.

MES, OGGI IL VOTO: CENTRODESTRA CONTRARIO

Ovviamente di parere opposto l’opposizione, capitanata dalla leader dei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che uscendo allo scoperto qualche giorno fa aveva anticipato in merito alla giornata odierna: “Presenteremo la nostra risoluzione contro il fondo salva-Stati, ma propongo i gruppi di Lega e Fi di presentarne una comune del centrodestra per impegnare il governo a non firmare la riforma, e confido che molti grillini la votino”. La Meloni si era quindi rivolta ai grillini dicendo loro: “Spero che ci sia ancora qualcuno nei 5 Stelle disponibile a non svendere tutto quello che ha detto per anni e si ribelli. Voglio ricordare che i Cinque Stelle nel loro programma elettorale del 2018 sostenevano il superamento del fondo salva-Stati, quello originario. Ora invece stanno votando la riforma del Mes”. Oggi Conte sarà prima alla Camera e poi al Senato per fare il punto della situazione sul Meccanismo europeo di stabilità, dopo di che si procederà alla messa in voto di alcune risoluzioni.

