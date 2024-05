Messa da Requiem di Verdi diretta da Riccardo Chailly/ Info e date del live dalla Chiesa San Marco a Milano

Domani sera – precisamente alle ore 20:30 – il direttore d’orchestra Riccardo Chailly guiderà la Filarmonica della Scala di Milano nell’esecuzione della famosissima Messa da Requiem scritta (e diretta per la prima volta nel 1874) da Giuseppe Verdi: l’appuntamento è fissato tra le navate della Chiesa di San Marco nell’iconica data del 22 maggio 2024 che rappresenta il 151esimo anniversario dalla scomparsa di Alessandro Manzoni e il 150esimo dalla prima esecuzione della composizione. Ai più attenti non risulterà, dunque, sorprendente la scelta di Riccardo Chailly di eseguire la Messa da Requiem, composta da Giuseppe Verdi proprio per commemorare dopo la morte – avvenuta nel 1873 – l’amato scrittore milanese autore dei ‘Promessi Sposi’.

Selvaggia Lucarelli: "Fedez paga Cristiano Iovino? Stupefacente"/ "Ama più i soldi di Chiara Ferragni..."

Affiancheranno il direttore Chailly il Maestro del Coro Alberto Malazzi, il soprano Marina Rebeka, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Francesco Meli e il basso Alexander Vinogradov, mentre il testo è quello originariamente scritto da Verdi nel 1874. Ad anticipare l’esecuzione della Messa da Requiem alla Chiesa di San Marco a Milano, il Centro Nazione Studi Manzoniani nella giornata di oggi – mercoledì 22 maggio – ha organizzato una giornata di visite guidate gratuite alla Casa del Manzoni, seguite da alcune letture dei Promessi Sposi, delle lettere scritte da Verdi e Clara Maffei e all’editore Giulio Ricordi.

I NUMERI DELL'ITALIA/ Perché le famiglie lombarde risparmiano di più?

Come seguire la diretta della Messa da Requiem di Verdi diretta da Riccardo Chailly

I curiosi che volessero partecipare all’esecuzione della Messa da Requiem di Verdi ad opera di Riccardo Chailly rimarranno delusi dal sapere che i biglietti per l’evento in diretta non sono più disponibili da tempo; mentre non è chiaro se il concerto verrà trasmesso anche in streaming su qualche televisione o radio nazionali. L’anno scorso i diritti furono acquisiti da Sky che mise in onda lo streaming solamente una volta sul canale Classica HD pochi giorni dopo il concerto che venne organizzato al Duomo di Milano, sempre eseguendo la Messa da Requiem di Verdi, diretta non da Chailly ma da Riccardo Frizza.

Allerta meteo rossa Veneto confermata per domani, 22 maggio 2024/ Arancione in Emilia, Milano fuori pericolo

Per quanto riguarda il maestro della Filarmonica, non è un volto nuovo alle celebrazioni dei grandi artisti del passato dato che – ricorda il sito Connessi all’Opera – ad inizio mese è stato lui ad omaggiare Beethoven eseguendo la sua Nona sinfonia; oltre ad aver già diretto più volte la stessa Messa da Requiem di Verdi e anche quella ‘per Rossini’ alla Scala nel 2017.











© RIPRODUZIONE RISERVATA