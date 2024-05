Adam Sandler a Milano con la felpa della Lazio/ L’aquila sul petto dell’attore fa impazzire il web!

Adam Sandler passeggia tra le strade di Milano con la felpa di una squadra di Serie A. Non è il Milan, né l’Inter e neppure la Juve, i tre club più conosciuti e amati all’estero: si tratta infatti della Lazio, squadra capitolina che tra i vip può contare una serie di tifosi e simpatizzanti, come Russell Crowe e Robbie Williams. L’attore comico, protagonista di film di successo come “50 volte il primo bacio” o “Mia moglie per finta”, ha passeggiato per le strade del capoluogo meneghino indossando una felpa celeste con il cappuccio in testa e il simbolo della Lazio sul petto.

A immortalare le immagini sono stati alcuni fan che hanno chiesto un selfie al famosissimo attore di Hollywood. I video e le foto sono stati pubblicati su TikTok e in breve tempo la passione per i colori biancocelesti di Sandler è diventata virale. La felpa celeste dell’attore aveva sul petto uno stemma particolare, l’aquila stilizzata nel rombo biancoceleste, tipico delle maglie degli anni ’80. Fino a questo momento non era nota la passione di Adam Sandler per la Lazio: l’attore, infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Chissà che qualche “chiarimento” non arrivi proprio nelle prossime ore, vista la curiosità che hanno scatenato le immagini.

Adam Sandler in Italia per girare un nuovo film

Adam Sandler è in Italia insieme a George Clooney per girare un film. I due sono stati avvistati prima a Pienza e poi ad Arezzo: è proprio la Toscana il set della loro nuova pellicola cinematografica. I due, come spiegato da “InToscana”, si sono prestati a selfie e autografi con i fan accorsi per incontrare personalmente le star di Hollywood. Proprio in virtù del suo nuovo impegno in Italia, Adam Sandler ha raggiunto Milano, dove è stato immortalato con la felpa della Lazio che ha fatto impazzire i social.











