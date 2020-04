MESSA PAPA FRANCESCO DIRETTA SANTA MARTA/ Video Rai 1: nel virus siamo tutti preziosi

Pubblicità

«Questa pandemia ci ricorda che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi», con queste parole ieri Papa Francesco sui propri account social rilanciava la propria assoluta vicinanza al popolo di Dio colpito come tutto il resto del mondo dal dolore e i sacrifici del coronavirus: nella Santa Messa di stamane dalla Cappella di Casa Santa Marta – come sempre alle ore 7 in diretta tv Rai 1-Tv2000 e video streaming su RaiPlay e YouTube VaticanNews – il Santo Padre dedicherà ancora un pensiero allo straordinario momento cui tutti aderiamo da 2 mesi a questa parte.

Nella celebrazione di ieri il messaggio dato da Papa Francesco si è soffermato sulla gravità e debolezza per i tanti poveri che il coronavirus sta comportando, ampliandolo poi ad una concreta denuncia sociale: «In tante parti si sente uno degli effetti di questa pandemia: tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo le “aiuta” il gruppo degli usurai. Questa è un’altra pandemia. La pandemia sociale: famiglie di gente che ha un lavoro giornaliero, o purtroppo un lavoro in nero, che non possono lavorare e non hanno da mangiare … con figli. E poi gli usurai gli prendono il poco che hanno. Preghiamo. Preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano».

Pubblicità

MESSA E CORONAVIRUS, PRESTO RITORNO ALLA NORMALITÀ?

«Quel che sta accadendo ci scuota: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità!» ha poi ribadito su Twitter ancora Papa Francesco al termine di una giornata convulsa per la Chiesa Cattolica con l’avvicinarsi della “fase 2” che implica un necessario ripensamento dei divieti ancora in essere su Chiese e celebrazioni eucaristiche. «E’ arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici», ha spiegato il n.1 della Cei, Cardinal Gualtieri Bassetti nonché arcivescovo di Perugia nella lettera settimanale di collegamento alla comunità diocesana.

Pubblicità

Il Presidente dei vescovi italiani, in unità con quanto già detto qualche giorno fa dallo stesso Papa Francesco durante una Messa da Santa Marta, ha così ribadito: «Non appena ci si è accorti che anche in Italia il pericolo di contagio era più che reale abbiamo dovuto sospendere ogni attività pubblica, inclusa la celebrazione dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli.”Ma ‘guardare’ la Messa – ha sottolineato il presidente Cei – non è celebrarla. Messe senza popolo, popolo senza Messa». E così oggi o nei prossimi giorni Papa Francesco con ogni probabilità toccherà a sua volta il delicato argomento ribadendo l’appello affinché al più presto, tenendo conto di tutte le dovute e giuste misure di sicurezza, si possa tornare a vivere e mangiare il Corpo di Cristo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA