MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE 18 MARZO/ Apparizione a Mirjana: “Dio vi aspetta sempre”

Dal 2 marzo 2020 la Madonna ha comunicato alla veggente di Medjugorje, Mirjana Dragicevic Soldo, che non sarebbe più apparsa ogni secondo giorno del mese ma che sarebbe rimasta la misteriosa apparizione ogni anno nel giorno del suo compleanno: quel giorno è per l’appunto il 18 marzo e con precisione estrema ieri, alle ore 14, la GOSPA è apparsa alla “ex ragazzina di Medjugorje” che dagli anni Ottanta vive, assiema ai suoi amici e compagni di strada, l’esperienza misteriosa e mistica delle apparizioni con la Regina della Pace.

Ne dà notizia il portale Medjugorje.hr con traduzione integrale in italiano del messaggio che la Madonna ha chiesto di diffondere al mondo: «Cari figli! Vi invito maternamente a ritornare alla gioia e alla verità del Vangelo, a ritornare all’amore di mio Figlio perché Lui vi aspetta a braccia aperte affinché tutto ciò che fate nella vita lo facciate con mio Figlio, con amore, affinché tutto sia benedetto; affinché la vostra spiritualità sia interiore e non soltanto esteriore. Soltanto in questo modo sarete umili, generosi, colmi di amore e gioiosi. E il mio Cuore materno gioirà con voi. Vi ringrazio».

GLI ALTRI MESSAGGI “SPECIALI”

Le apparizioni “normali” della GOSPA avvengono invece ogni 25 del mese ad un’altra veggente di Medjugorje, Marija Pavlovic e così anche tra 6 giorni avverrà puntualmente come dal 24 giugno 1981. Quello invece del 18 marzo viene derubricato a messaggio “speciale” in quanto conseguenza di un’apparizione annuale della Regina della Pace ai veggenti di Medjugorje: Ivanka Elez e Jacov Colo hanno avuto apparizioni quotidiane dal 1982 fino al 1985 e poi ancora nel 1998, da quel giorno però ricevono la visita della Madonna solo una volta l’anno nel giorno del loro compleanno (a Natale per Jacov). Per Mirjana invece le apparizioni sono continuate, dopo i primi anni quotidiane, ogni 2 del mese fino allo scorso 2 marzo 2020: il motivo è stato spiegato dal giornalista e scrittore Saverio Gaeta, grande esperto e studioso da anni dei fenomeni mariani di Medjugorje «Quando i veggenti ricevono il decimo segreto, smettono di avere l’apparizione quotidiana della Vergine, e gli viene promesso che per tutta la vita ne avranno una all’anno: a Mirjana accade il 18 marzo, a Ivanka il 25 giugno e a Jakov il 25 dicembre».

