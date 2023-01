Messi all’Al-Hilal?/ Calciomercato, dopo Ronaldo ecco la maxi offerta per la Pulce

Calciomercato news, Messi all’Al-Hilal dopo Ronaldo all’Al-Nassr

Un’altra stella del calcio mondiale potrebbe presto andare a giocare in Arabia Saudita a giudicare dalle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore riguardanti il possibile trasferimento di Lionel Messi all’Al-Hilal. Il calciomercato può essere davvero imprevedibile e proprio con una mossa abbastanza inaspettata nelle scorse settimane i sauditi dell’Al-Nassr hanno annunciato il tesseramento di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha lasciato il Manchester United dove era in rotta totale sia con l’ambiente che con l’allenatore Ten Hag per sposare la causa della squadra guidata dall’ex romanista Rudi Garcia e nel prossimo futuro CR7 potrebbe tornare a scontrarsi con Messi rivivendo il duello che li aveva già visti protagonisti negli anni passati con le maglie di Real Madrid e Barcellona. Stando a quanto rivelato da Il Mundo Deportivo, l’Al Hilal sarebbe pronto ad offrire alla Pulce ben 300 milioni di dollari all’anno.

Calciomercato news, il padre starebbe trattando per Messi all’Al-Hilal

La notizia dell’eventuale approdo di Lionel Messi all’Al-Hilal sta alimentando queste ore di calciomercato invernale. Secondo le indiscrezioni provenienti dal The New Arab, il padre del giocatore, ovvero Jorge Messi, sarebbe volato a Riyadh per cominciare a trattare con il club saudita che, dal canto suo, spinge anche sul fatto che lo stesso numero dieci argentino sia già un’ambasciatore del Paese poichè ingaggiato per promuovere il turismo.

Il trentacinquenne Campione del Mondo ha il contratto in scadeza con il Paris Saint-Germain a giugno del 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ed ulteriori novità riguardo al suo possibile addio alla Francia potrebbero arrivare dopo la partita amichevole tra i parigini ed una rappresentativa composta dai migliori giocatori dello stesso Al-Hilal e dell’Al-Nassr, in programma il prossimo 19 gennaio.

