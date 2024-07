Infortunio Messi, la foto shock della caviglia/ Il capitano argentino è uscito in lacrime (15 luglio 2024)

INFORTUNIO MESSI: IL DOPPIO KO PRIMA DEL CAMBIO

Infortunio di Messi in Argentina-Colombia. Il numero dieci dell’Albiceleste ha vissuto una serata molto difficile in occasione della finale di Copa America. Verso fine primo tempo, l’ex Barcellona ha subito una scivolata sulla caviglia quando la palla aveva già superato la linea di fondo.

Psg, illeciti per far vincere a Messi il Pallone d'oro?/ Inchiesta in Francia: "Creata una lobby"

Messi si è rotolato per terra, portandosi subito le mani sul volto e restando giù per un paio di minuti. Quando si è rialzato, le smorfie sul viso del numero dieci non promettevano nulla di nuovo. Per sua fortuna, invece che i canonici quindi minuti, l’intervallo aveva la durata di mezz’ora per permettere a Shakira di esibirsi.

Messi, video di scuse al PSG dopo il viaggio non autorizzato/ “Ecco cosa è successo”

Questo ha portato la Pulga a recuperare un po’ di energie per scendere regolarmente in campo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è successa poco dopo all’ora di gioco: Messi pianta il piede sul campo e rimane giù un’altra volta, ma in questo caso l’ex PSG alza subito il braccio per chiedere il cambio.

INFORTUNIO MESSI, LE IMMAGINI DELLA CAVIGLIA

L’infortunio di Messi in Argentina-Colombia ha preoccupato tutti i tifosi sugli spalti, consapevoli di aver perso il loro spirito guida in mezzo al campo. Probabilmente come mai prima d’ora, Messi è crollato in una valle di lacrime dopo aver sbattuto per terra la scarpa al momento del cambio, conscio della gravità dell’infortunio.

Messi sospeso dal PSG: viaggio non autorizzato in Arabia/ La rottura è ormai certa

Come lui ha trascinato a Qatar i propri compagni nello storico Mondiale vinto, questa volta sono stati i suoi compagni ad aiutarlo a vincere la seconda Copa America che l’ha visto infortunato per ben due volte nel giro di pochi giorni. Tornando all’infortunio, le immagini della caviglia non fanno ben sperare, in attesa dei consulti medici.

😢Messi si arrende nella finale di Copa America e al 66′ minuto è costretto a uscire dopo uno scontro con Luis Diaz 😳Il fenomeno argentino stava giocando con un problema alla caviglia che, una volta tolto lo scarpino in panchina, è sembrata estremamente gonfia E l’immagine sta… pic.twitter.com/SQU7IWpW2H — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 15, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA