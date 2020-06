Messi compie 33 anni/ Compleanno festeggiato “contro” l’Athletic Bilbao!

Auguri di buon compleanno a Lionel Messi: il mondo del calcio si stringe attorno al fuoriclasse del Barcellona nel giorno del suo 33° compleanno. Il sei volte Pallone d’Oro è considerato dai più il migliore calciatore al mondo, ma anche nel giorno dei festeggiamenti non sono mancate le dispute sui social network: Messi è più forte di Cristiano Ronaldo, o il campione portoghese supera la Pulce d’Oro? Ai posteri l’ardua sentenza, ciò che è certo è che il palmares del fenomeno di Rosario è a dir poco eccezionale: medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Pechino nel 2008, 10 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA E 3 Coppe del mondo per club. Titoli vinti tutti con la maglia del Barcellona, che lo ha accolto come un figlio e lo ha fatto crescere e poi risplendere con la camiseta blaugrana.

Lionel Messi ha festeggiato il suo 33esimo compleanno in maniera di certo originale: allo scoccare della mezzanotte, infatti, il 10 della compagine catalana era ancora in campo nella sfida contro l’Athletic Bilbao. La gara è terminata 1-0 per la formazione di Quique Setien e, come suo solito, l’argentino ha lasciato il segno: suo l’assist per il gol vittoria di Ivan Rakitic al 71’.

Tantissimi tra amici, colleghi e fan stanno facendo gli auguri al vivaio NOB per il suo 33° compleanno. Un’altra candelina per il campione blaugrana, ma i tifosi del Barca possono stare tranquilli: il viale del tramonto è ancora molto lontano, Lionel Messi ha ancora tanto da dare, da esultare e da vincere…

Happy 33rd birthday to Lionel Messi. He’s reaching the twilight of his astonishing career. 722 games and 699 goals for a player that is as creative and unselfish for others as he is prolific and deadly in his finishing. We’ll miss him when he’s gone. Enjoy him while we can. 🐐

