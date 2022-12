Messi o Mbappé, chi è il migliore?/ Cuccureddu: “Diversi ma…” (esclusiva)

MESSI O MBAPPÉ, CHI È IL MIGLIORE? LA RISPOSTA DI ANTONELLO CUCCUREDDU (ESCLUSIVA)

Un duello che ha infiammato la finale tra Argentina e Francia, decisa solo ai rigori: Leo Messi o Kylian Mbappé, chi è il migliore al mondo? Sono sicuramente i più forti calciatori di oggi: Leo Messi, 35 anni, ha finalmente vinto il Mondiale con la sua Argentina grazie alla sua classe e il suo gioco, paragonato spesso a Diego Maradona. Una carriera incredibile culminata nella vittoria in Qatar. Kylian Mbappé ha solo 24 anni ma ha già alle spalle, seppur così giovane, una grande carriera. Mbappé nel 2018 aveva già vinto il Mondiale con la Francia in Russia ed è il presente e il futuro, Messi è un campione che non tramonta mai e a 35 anni ha conquistato il successo più bello di tutta una carriera, la vittoria che ha sempre sognato. Chi è il migliore, Messi o Mbappé? L’abbiamo chiesto ad Antonello Cuccureddu in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Messi o Mbappé, chi è il migliore? Sono due grandi campioni, con caratteristiche diverse tra di loro.

Un giudizio sulla carriera di Messi? Messi ha disputato una grande carriera, veramente incredibile. È un giocatore unico ed eccezionale, come conferma tutta la sua storia calcistica.

E un giudizio su quella di Mbappé finora? Mbappé è giovane, ma per la carriera che ha disputato ha già fatto grandi cose. Potrebbe anche rivincere il Mondiale con la Francia che è una nazionale che riesce sempre a trovare giocatori molto forti, giovani, ad avere sempre grandi talenti.

Come descriverebbe Messi? Messi mi sembra per le sue caratteristiche tecniche più un giocatore brasiliano. Un fantasista, un giocatore alla Maradona, di cui è l’erede.

E Mbappé si può definire il futuro del calcio? Mbappé è un giocatore moderno, veloce, molto rapido, il futuro del calcio certamente anche per la sua giovane età.

A che livello si possono mettere nella storia del calcio mondiale? Maradona e Pelè sono superiori, sono di un altro livello. Certo Messi e Mbappé sono tra i più forti calciatori di tutti i tempi e in questo momento rappresentano al meglio il calcio dei nostri anni. (Franco Vittadini)

