MBAPPÉ COMPRA IL CAEN, CHIUSA LA TRATTIATIVA CON OAKTREE

Sempre più al centro dell’estate la figura di Kylian Mbappé che si è reso protagonista del trasferimento dal Paris Saint-Germain al Real Madrid dopo aver disputato Euro2024 da titolare e capitano della sua Francia. Il campione francese, però, non è protagonista solo in campo perché ha deciso di fare notizia comprando un club che milita attualmente in Ligue 2. Kylian Mbappé compra il Caen e lo acquisisce grazie alla società di investimenti del calciatore francese che ha soddisfatto le richieste di Oaktree, precedente proprietario.

Interconnected Ventures, società di Mbappé, investirà circa 15 milioni di euro per garantirsi la proprietà dell’80% delle quote del Caen e ha l’obiettivo di risanare il debito del club francese. Il restante 20% delle quote del club rimangono in mano al presidente del consiglio di sorveglianza del club Pierre Antoine Capton che lavorerà insieme a Interconnected Ventures per portare il Caen a calcare i più importanti palcoscenici del mondo.

MBAPPÉ COMPRA IL CAEN, L’OBIETTIVO È LA PROMOZIONE IN LIGUE 1

Mbappé compra il Caen e avrà forte interesse nel far crescere il club della Normandia che ha una storia ultra centenaria in totale difficoltà dopo i problemi finanziari del 2019 che hanno portato il fondo Oaktree ad acquisirne la proprietà e ripartire dalla Ligue 2 dopo la retrocessione arrivata nell’ultima giornata della stagione 2018/19. Mbappé e Interconnected Ventures sono chiamati ad invertire la storia del piccolo club francese che non ha mai vinto un titolo nella massima serie francese e vanta una sola partecipazione in tornei europei arrivata nel 1992 con la Coppa Uefa raggiunta grazie ad un quinto posto in Ligue 1 nonostante la precaria situazione finanziaria.

L’attaccante del Real Madrid avrà a disposizione una squadra che, con i giusti movimenti sul calciomercato, potrebbe regalare la promozione nella massima serie ai suoi tifosi già in questa stagione dopo i buoni risultati di Oaktree.