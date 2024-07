Presentazione Mbappé Real Madrid, Bernabeu sold out/ Presente Zidane, Kylian imita Ronaldo (16 luglio)

PRESENTAZIONE MBAPPÉ REAL MADRID, 80.000 PRESENTI

La presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid è stata tra le più spettacolare degli ultimi anni. In un cornice di pubblico clamorosa con il Santiago Bernabeu sold out (80.000 biglietti venduti), l’asso francese ha calcato per la prima volta il tempio del calcio spagnolo con la maglia dei Blancos addosso.

Un matrimonio che più scontato non poteva esserci con il talento generazionale cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo, da cui ha ripreso la numero nove che il lusitano aveva all’esordio, e con alle spalle una visita al centro sportivo d’allenamento Valdebebas quando aveva 12 anni.

Ad accompagnarlo c’era un certo Zinedine Zidane che Florentino Perez, presidente del Real Madrid che ha parlato prima di far entrare il nuovo acquisto, ha voluto ci fosse a tutti i costi. Questo non solo per la grandezza di Zizou, ma anche perché proprio fu il campione del mondo 1998 a portare Mbappé a Valdebebas.

PRESENTAZIONE MBAPPÉ REAL MADRID, NEL SEGNO DI CR7

Corsi e ricorsi storici nella presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid. Il calciatore è entrato in campo tra gli applausi scroscianti degli 80.000 presenti e ha parlato ai microfoni con un ottimo spagnolo. D’altronde il trasferimento, ufficialità e burocrazia a parte, era pronto da tempo.

Mbappé, reduce da un Europeo tutt’altro che positivo per la sua Francia, non ha mai nascosto di avere come idolo Cristiano Ronaldo. Il francese ha infatti omaggiato CR7 chiedendo al pubblico, dopo il suo conto alla rovescia, di urlare “Hala Madrid”, proprio come fece Ronaldo nel 2009 quando arrivò dal Manchester United di Sir Alex Ferguson.

