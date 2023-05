Messi, video di scuse al PSG dopo il viaggio non autorizzato/ “Ecco cosa è successo”

Lionel Messi fa un passo indietro dopo il caos che si è verificato negli scorsi giorni con il PSG, presentando pubblicamente le proprie scuse. Il campione del mondo argentino ha pubblicato un video in cui si vede lo stesso scusarsi con il Paris Saint Germain e con i propri compagni a seguito del viaggio in Arabia Saudita che non sarebbe stato autorizzato e che gli è costato due settimane di sospensione senza stipendio.

Nel filmato, pubblicato sulla pagina Instagram del fuoriclasse dell’albiceleste, si vede Messi vestito in maniera formale mentre spiega: “Ciao, beh, volevo fare questo video per quello che sta succedendo. Prima di tutto, ovviamente voglio scusarmi con i miei compagni di squadra e con il club. Sinceramente pensavo che avremmo avuto un giorno libero dopo la partita come è sempre stato. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo precedentemente cancellato e non ho potuto cancellarlo di nuovo. E niente, ripeto, mi scuso per quello che ho fatto e sono in attesa delle decisioni del club. Niente di più, un abbraccio”.

LIONEL MESSI, SOSPENSIONE TERMINERA’ A BREVE?

Dopo la disarmante sconfitta interna contro il Lorient, Lionel Messi era volato in Arabia Saudita per delle questioni commerciali inerenti un proprio sponsor. Aveva però ignorato l’allenamento punitivo che era stato imposto dalla società e dal tecnico Galtier alla squadra, dopo la figuraccia della domenica precedente. Il comportamento dell’ex Barcellona non era affatto piaciuto alla dirigenza che aveva così deciso di usare il pungo di ferro, sospendendo il campione sudamericano nonostante un momento delicato della stagione.

Il PSG ha infatti solo cinque punti di vantaggio sull’Olympique di Marsiglia a cinque giornate dalla fine della stagione, di conseguenza il campionato è ancora tutt’altro che chiuso. Dopo le scuse non è da escludere che Messi possa anticipare il ritorno in squadra, terminando la sospensione con sette giorni di anticipo: staremo a vedere cosa succederà, la cosa certa è che a fine anno, alla luce anche del contratto in scadenza, le strade di Messi e PSG si separeranno con la Pulce che farà ritorno a Barcellona.

