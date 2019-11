Messina, esplode deposito fuochi d’artificio/ Choc a Barcellona Pozzo di Gotto: morti

Dramma a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina: esplosione in un deposito di fuochi d’artificio, almeno tre morti e due dispersi. La tragedia si è consumata intorno alle ore 16.45 in frazione Femmina Morta: secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, tra le vittime c’è la 71enne Venera Mazzero, moglie del titolare dell’azienda Vito Costa. Registrati quattro feriti, con ustioni gravi: tra loro il figlio del titolare Bartolomeo Costa e l’operaio Antonio Bagnato. Sul posto sono giunti vigili del fuoco – con squadre anche da Patti e da Messina – polizia, carabinieri e ambulanze del 118. Messina Today fa sapere che il boato dell’esplosione è stato talmente forte da far tremare muri e vetri delle abitazioni limitrofe. L’azienda Costa è nota per la produzione di giochi pirotecnici e non è il primo caso di incidente sul lavoro: recentemente è stata registrata un’altra esplosione, di proporzioni decisamente meno gravi rispetto al dramma odierno.

TRAGEDIA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO: CI SONO MORTI

Attese novità nel corso delle prossime ore da parte delle autorità, ma secondo le prime notizie che giungono da Barcellona Pozzo di Gotto sarebbero state riconosciute anche le altre due vittime, due impiegati di una ditta esterna. La zona è stata blindata e sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se l’allarme non è cessato: i vigili del fuoco hanno reso noto che ci potrebbero essere nuove esplosioni nel corso delle prossime ore. Per il momento non sono state formulate ipotesi sulla natura dell’esplosione, ma presumibilmente le cause sono accidentali. Aggiornamenti a stretto giro di posta, dunque, con Cisl Sicilia che ha lanciato un messaggio forte e chiaro: «Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro».

