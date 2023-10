Mestre, bus precipita dal cavalcavia e finisce sui binari della ferrovia/ “Almeno 20 morti, anche bambini“

Grave incidente a Mestre, dove un bus è precipitato dal cavalcavia. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Elettricità, in prossimità del cavalcavia Vempa. Le informazioni non sono ancora chiare ma secondo le prime notizie, il pullman avrebbe sfondato la recinzione, cadendo sui cavi dell’elettricità e prendendo fuoco. Coinvolta nell’incidente anche la linea ferroviaria, immediatamente interrotta. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e alla polizia.

Come specifica Repubblica, a bordo del bus ci sarebbero state numerose persone. Il mezzo sarebbe precipitato dal sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre, finendo sulla linea ferroviaria che scorre vicino alla strada. Non è chiaro al momento se si tratti di un pullman turistico o di linea. Sul posto continuano ad arrivare numerose ambulanze per soccorrere le persone ancora in vita. Il sindaco Brugnaro, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe parlato di “almeno venti morti” tra cui ci sarebbero anche bambini. Anche il bilancio dei feriti sarebbe altissimo.

Bus precipita a Mestre: volo di almeno 15 metri

Il bus avrebbe fatto un volo di almeno 15 metri dopo aver sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa sito in via Elettricità a Mestre. Coinvolta anche la linea ferroviaria: il pullman sarebbe infatti finito sui binari. Per questo è stata sospesa la linea fra Mestre e Venezia. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e alla polizia mentre l’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali oltre al richiamo al lavoro di personale di rinforzo, come sottolinea La Stampa.

Il Comune di Venezia, sui social, ha diramato un comunicato: “La Centrale operativa della Polizia locale informa che a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un autobus, la viabilità nella zona della stazione ferroviaria di Mestre è interrotta. Forze dell’ordine e soccorsi sul posto. Seguiranno aggiornamenti”.











