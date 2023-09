Meta cancella Facebook News in UK, Francia e Germania/ “Motivi legati a strategie commerciali e legali”

Meta ha sancito la svolta in Gran Bretagna, Germania e Francia: stop a Facebook News. Secondo quanto reso noto, la società di proprietà Zuckerberg a partire da dicembre non renderà più disponibile la sezione dedicata agli editori nei tre Paesi. Gli utenti del social network non avranno più la possibilità di infomarsi su notizie locali e nazionali partendo dalla “bacheca”.

iPhone 15, addio cover in pelle?/ Svolta 'animalista' di Apple: custodie solo in tessuto

Come evidenziato da Corriere Comunicazioni, Facebook non siglerà nuovi accordi commerciali per i contenuti di notizie su Facebook News e non proporrà innovazioni di prodotto per gli editori nei tre Paesi. Nessuna modifica invece per quanto concerne la sezione dedicata ai reel e all’attività pubblicitaria per gli editori.

Cina rilascia primi ChatBot dotati di IA/ Ma sono strumento di controllo politico

Meta e lo stop a Facebook News in tre Paesi

“Le notizie costituiscono meno del 3% di ciò che le persone di tutto il mondo vedono nel loro feed di Facebook, quindi la scoperta di notizie è una piccola parte dell’esperienza di Facebook per la stragrande maggioranza delle persone”, si legge in una nota diramata da Meta. Tuttavia, i dirigenti dei giornali hanno avvertito che la decisione priverà una preziosa fonte di reddito e traffico per i gruppi mediatici. Ricordiamo che Meta ha già eliminato gli Instant Articles, il formato ottimizzato per i dispositivi mobili che caricava rapidamente gli articoli di notizie sull’app Facebook. A luglio, Reach, il più grande editore di notizie commerciali del Regno Unito con titoli come Mirror ed Express, ha attribuito questa mossa a un calo delle entrate digitali nella prima metà dell’anno. Non si tratta di una mossa insolita da parte del gruppo di Zuckerberg. Meta ha infatti affermato che eliminerà le notizie dai feed in Canada a fronte della legislazione che impone alle piattaforme di pagare gli editori e le emittenti per i contenuti. Meta ha anche ritirato brevemente notizie da Facebook in Australia nel 2021 dopo una disputa simile sul risarcimento degli editori per i loro contenuti.

LEGGI ANCHE:

Scuola digitale, computer e tablet non sempre aiutano gli studenti/ "Benefici nell'apprendimento limitati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA