Nella giornata di oggi ItaliaOnline e Fanplayr hanno siglato un accordo grazie al quale nel corso prossimi anni la principale internet company italiana rivenderà in esclusiva sul nostro territorio i servizi e i prodotti brevettati offerti dall’azienda californiana rendendoli disponibili già da subito per i suoi numerosissimi clienti che già possiedono – o che lo desiderano – un e-commerce online massimizzando la possibilità di raggiungere nuovi clienti grazie ad un’offerta altamente personalizzata; il tutto garantendo sia ad ItaliaOnline che a Fanplayr di espandersi ulteriormente sui mercati globali raggiungendo – così – nuovi potenziali clienti e partner commerciali.

La suite offerta dall’azienda californiana – fondata nel 2012 e diventata rapidamente top player nel settore della personalizzazione ed ottimizzazione della cosiddetta ‘customer experience’ online – include 7 differenti prodotti: il Behavioral Targeting, le Dynamic Offers, il Cross-Channel Marketing, il Real-Time Data Insights, il PrivacyID, l’innovativo Fanplayr 360 CDP (che di fatto trasforma i dati dei clienti in preziose informazioni per orientare, con le giuste analisi, le offerte omnichannel di prodotti) e il nuovissimo AI Merchandising che sfrutta l’intelligenza artificiale per raccomandare ai clienti prodotti in base alle loro personali preferenze.

Un pacchetto di prodotti (appunto) innovativi e brevettati che ora saranno resi disponibili a tutti i clienti di ItaliaOnline – che vanta un’audience di 25,4 milioni di utenti mensili, 4 miliardi di interazioni e 9,9 milioni di account attivi – ed inseriti all’interno del già ampio parco di soluzioni per la comunicazione digitale riservati alle piccole e medie imprese, ma anche alle grandi aziende che operano sia in Italia che all’estero.

ItaliaOnline: “Entusiasti di collaborare con Fanplayr per aumentare le vendite degli e-commerce italiani”

“Siamo entusiasti – commenta il Chief of Publishing and Advertising di ItaliaOnline Andrea Chiapponi – di poter offrire alle aziende italiane le tecnologie di ottimizzazione e personalizzazione” dell’azienda californiana “che consentiranno di aumentare l’ingaggio con il loro target” di riferimento, garantendo “ai nostri clienti” la possibilità unica di “aumentare le vendite” e di conseguenza “la loro competitività in un panorama digitale in continua evoluzione” e ricco di insidie e competitor.

Dal conto suo, il CEO e co-fondatore di Fanplayr Simon Yencken ha ricordato che “in qualità di gruppo digitale leader” sul nostro territorio “ItaliaOnline è il partner ideale” per diffondere e distribuire tra le aziende italiane “la [nostra] gamma di soluzioni“, dicendosi “entusiasta dell’opportunità di collaborazione” che è certo avrà “un impatto positivo sul mercato italiano ed europeo“.