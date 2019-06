Meteo Bologna: grandine, nubifragi e panico/ Video maltempo: feriti e treni in tilt

Il maltempo si è abbattuto oggi anche su Bologna. Decine di persone sono rimaste ferite, anche tra coloro che hanno partecipato al Gay Pride, la cui partenza era prevista ai Giardini Margherita, una delle zone della città dove il temporale è stato molto violento. E infatti ci sono stati momenti di paura anche al mercato della Piazzola, dove le bancarelle sono state danneggiate per il maltempo. In via degli Orti, ad esempio, si segnala un incidente con un furgoncino che è finito contro una macchina. E il sottopasso di viale Lenin si è allagato e si è verificato uno scontro tra veicoli, con la strada che è rimasta bloccata. Molte le auto con parabrezza sfondati, finestre danneggiate, alberi e rami caduti. «Scene di panico. Sui viali la gente che scappava, le auto ferme con le quattro frecce. Qualcuno è rimasto leggermente ferito», ha raccontato un testimone, come riportato dal Resto del Carlino. Tante le telefonate giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco da diverse parti della città.

METEO BOLOGNA: GRANDINE, NUBIFRAGI E PANICO

Ma il maltempo ha colpito oltre a Bologna, anche la Bassa, soprattutto la zona al confine col Modenese. Stando a quanto riferito dal Resto del Carlino, a Sant’Agata si registrano alberi caduti e danni all’impalcatura della chiesa per il vento. Invece si sono registrati problemi alla circolazione e danni allo stand della Fiera anche Persiceto. Il maltempo di oggi comunque era stato annunciato: la protezione civile dell’Emilia Romagna aveva emesso un’allerta gialla. I disagi hanno riguardato anche la circolazione dei treni, in ritardo e con rallentamenti sulle linee Bologna-Verona e Bologna-Milano. Addirittura una parte di una pensilina è crollata sui binari a San Giovanni in Persiceto sempre per il maltempo. Trenitalia ha fatto sapere che si sono registrati altri disagi sulla linea dell’alta velocità Bologna-Milano a causa di un problema di alimentazione dei convogli vicino a Modena. Per questo i treni ad alta velocità sono stati dirottati sulla linea convenzionale, dove si registrano ritardi fino a un’ora.

⚡️#InfometeoER Si segnala una ripresa dei fenomeni intensi, a carattere temporalesco con elevata probabilità di #grandine, sull’appennino della provincia di #Piacenza. Segui mappa radar ➡️ https://t.co/Y6jaHiUP7A pic.twitter.com/9xFGE9cXaI — allertameteoRER (@AllertaMeteoRER) June 22, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA