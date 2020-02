Meteo Milano, pioggia e cielo nuvoloso/ Previsioni Lombardia, neve oltre 1000 metri

Inizia una nuova settimana ed è clima incerto in tutta Italia, in particolare il meteo di Milano presente previsioni dubbiose. Nel capoluogo della Lombardia il cielo si presenta coperto e anche nelle prossime ore la situazione presenterà nubi sparse o poco nuvoloso. La temperatura ondeggia tra i 6° ed i 10°, con vento pressoché moderato. Come riportano i colleghi di Fanpage, le temperature però subiranno un aumento improvviso raggiungendo anche i 17°; per quanto riguarda le minime, invece, potrebbero toccare anche i 2°. Piogge in mattinata su quasi tutta la Regione, mentre nel pomeriggio sono previsti nubifragi unicamente sui settori alpini e prealpini orientali. E non è finita qui: il portale evidenzia che la neve cadrà oltre i 1000 metri. I venti resteranno deboli in pianura, mentre in montagna varieranno da deboli a forti a seconda dei settori.

METEO MILANO, LE PREVISIONI IN LOMBARDIA

I colleghi di 3B Meteo evidenziano che la temperatura massima registrata durante la giornata di oggi sarà di 12 gradi, mentre lo zero termico si attesterà a 2252 metri. Ovviamente, come evidenziato dalle previsioni sopra citate, non è presente nessuna allerta meteo. Per quanto concerne la giornata di domani, martedì 11 febbraio 2020, il cielo sarà pressoché nuvoloso: non sono previste piogge. Da non escludere nevischio sulla fascia alpina. Passando alle temperature, le minime resteranno stazionaria, mentre è previsto un aumento per le massime. Stesso discorso per quanto riguarda la giornata di mercoledì 12 febbraio 2020, con precipitazioni assenti e cielo poco nuvoloso. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: dopo il maltempo della scorsa settimana, con raffiche di vento fino a 70 km/h, il meteo a Milano sarà sicuramente più “tranquillo”…

