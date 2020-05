Meteo Roma, allerta gialla Lazio/ Previsioni, maltempo in arrivo: piogge e temporali

Pubblicità

Le condizioni meteo relative all’Italia potrebbero portare nelle prossime ore a delle spiacevoli sorprese soprattutto in vista del weekend. A quanto pare, infatti, è in arrivo un brusco peggioramento dovuto all’arrivo di correnti instabili e fresche dalla Russia che potrebbero portare, secondo quanto riferito dagli esperti de IlMeteo.it, a un’ondata di maltempo. Ad essere colpita sarà soprattutto l’Italia centrale con maggiore impatto sulla regione Lazio e in particolare su Roma. Già dalla passata notte è sopraggiunto un fronte instabile che da Nord si sta spostando verso Sud e già dal pomeriggio odierno, tra le zone maggiormente colpite si segnala proprio il Lazio per via dei forti contrasti che si verranno a creare tra diverse masse d’aria. Alla luce di ciò non si esclude la presenza di temporali anche piuttosto intensi che colpiranno inizialmente le zone montuose per poi estendersi anche verso le pianure e le coste. L’attenzione è massima anche sulla città di Roma, dove si attendono violenti temporali capaci di scaricare in breve tempo grandi quantità di acqua e locali grandinate.

METEO ROMA, ALLERTA GIALLA LAZIO: PREVISIONI PER IL WEEKEND

In base alle previsioni meteo relative a Roma ed in generale alla Regione Lazio, il Dipartimento della protezione Civile ha emesso per la giornata odierna un’allerta di colore giallo per le seguenti aree: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Il weekend proseguirà all’insegna della instabilità con temperature in calo, con valori massimi che si attesteranno sui 20 gradi centigradi. Sarà soprattutto la giornata di sabato, come spiega Fanpage nell’edizione locale, quella in cui si registreranno i maggiori peggioramenti meteo anche se non ci saranno grandi variazioni sul piano delle temperature. Parziale miglioramento solo nella giornata di domenica, quando gli esperti, per l’ultimo giorno del mese, annunciano però ancora pioggia a Roma, alternata a schiarite nel corso del pomeriggio con un nuovo miglioramento in serata. Precipitazioni sono attese anche sul resto della Regione.



