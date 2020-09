Meteo Roma, previsioni weekend/ Sole quasi ovunque, temporali su Sardegna e Sicilia

Il weekend si avvicina e come sempre l’attenzione si concentra sulle previsioni meteo a Roma e sul resto dell’Italia. Secondo il portale RomaDailynews, sulla Capitale dobbiamo attenderci nelle prossime ore cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nelle ore diurne sia di sabato che di domenica. Nelle ore serali il tempo sarà asciutto con ampie schiarite e locali addensamenti e le temperature oscilleranno tra i 19 ed i 36 gradi (minime e massime). Sul resto della Regione, il tempo sarà stabile in mattinata nella giornata di domani con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte del Lazio. Qualche pioggia potrebbe sopraggiungere nel pomeriggio in provincia di Rieti e sui settori meridionali mentre sul resto dei settori dovrebbe proseguire il bel tempo. Nella giornata di domenica il tempo dovrebbe essere ancora piacevole con qualche addensamento solo nel pomeriggio e in serata ma senza alcun fenomeno degno di nota.

METEO ROMA, PREVISIONI WEEKEND: E NEL RESTO D’ITALIA?

Come sarà invece il meteo sul resto dell’Italia? Secondo le previsioni fornite dal portale 3BMeteo prosegue l’alta pressione che tenderà poi a scemare gradualmente. Nel corso del weekend in arrivo si registra ancora bel tempo ma con un po’ di instabilità sulle isole e sulle Alpi. Nella giornata di sabato nella maggior parte delle zone italiane il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso su Val Padana e gran parte del Centro-Sud peninsulare. Qualche rovescio e temporale anche localmente forte sarà concentrato sulle Isole maggiori, Sardegna e Sicilia che tenderanno poi ad esaurirsi in serata. Qualche piovasco nelle zone alpine al pomeriggio, in esaurimento in serata. Per la giornata di domenica su gran parte dell’Italia il tempo sarà soleggiato ad eccezione anche questa volta della Sicilia dove non mancherà qualche temporale soprattutto nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature in lieve aumento che lasciano presagire come l’autunno sia ancora lontano.



