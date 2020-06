Meteo Roma, maltempo e allerta codice giallo/ Bomba d’acqua, temporali e forti venti

Pubblicità

Allerta maltempo su gran parte dell’Italia in questo nuovo inizio di settimana: anche il meteo di Roma non è tra i migliori, stando alle previsioni degli esperti che per oggi, lunedì 8 giugno, annunciano condizioni avverse sin dalle prime ore del giorno e per le prossime 18-24 ore. Sulla Capitale, dunque, sono attese forti precipitazioni accompagnate anche da fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Dopo il forte maltempo che si è abbattuto nelle passate ore sul capoluogo lombardo, oggi dunque potrebbe toccare a Roma l’arduo compito di fronteggiare una nuova allerta maltempo. Sin dalla mattinata odierna, spiega Fanpage, si è verificata una bomba d’acqua sulla Capitale, colpita da forti acquazzoni. In una nota riportata da RomaToday, la Protezione Civile Lazio mette in guardia dai fenomeni che potrebbero verificarsi nella giornata odierna e che prevedranno “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento”. Alla luce di ciò, si legge ancora nella nota, “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica”. I forti temporali sono attesi principalmente su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

METEO ROMA, MALTEMPO E ALLERTA CODICE GIALLO: LE PREVISIONI

Anche Roma ed i suoi cittadini si preparano in questa apertura di nuova settimana, a fronteggiare una nuova ondata di maltempo. Dopo aver assaporato i primi sprazzi di stagione estiva, dunque, cala il sipario sul bel tempo. Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, le prossime 24 ore saranno all’insegna di una allerta gialla per la Capitale e diverse aree della regione. Una situazione che in realtà accomuna molte altre aree d’Italia dove oggi a dominare saranno i cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e temporali anche di forte intensità e clima più autunnale che primaverile-estivo. Anche sulla città di Roma le condizioni meteo si presentano piuttosto instabili e sono attese precipitazioni anche intense. Le temperature medie dovrebbero aggirarsi attorno ai 20 gradi. Come annuncia Fanpage nell’edizione locale, il meteo non accenna a migliorare anche nei restanti giorni della settimana che continueranno ad essere piuttosto piovosi. Piccola tregua dai temporali si verificherà domani, anche se il tempo continuerà ad essere piuttosto nuvoloso con pochissime schiarite durante le ore pomeridiane.



