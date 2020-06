Metro M2 Milano sospesa Caiazzo-Gobba/ Tentato suicidio: Verde ko, alternative Atm

Poco dopo le ore 18 l’Atm ha deciso di sospendere a Milano la circolazione sulla linea Verde per un tentato suicidio avvenuto tra le stazioni di Cascina Gobba e Caiazzo della Metro M2: «abbiamo sospeso la circolazione tra Caiazzo e Gobba dopo un tentato suicidio. Stiamo organizzando bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta. Seguono aggiornamenti», si legge nel tweet fissato dall’account Atm-Informa, mentre gli addetti alla sicurezza tentavano di dare nelle stazioni le prime indicazioni ai passeggeri nell’ora tra l’altro di punta per i pendolari di ritorno dal lavoro. Inevitabili i disagi all’interno delle stazioni con l’Areu che avvisa del codice rosso per la donna 75enne che avrebbe tentato il suicidio nel tardo pomeriggio milanese: Atm ha fatto sapere che la tratta della Verde è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

METRO M2 BLOCCATA, LE ALTERNATIVE ATM

Come alternative principali, Atm ha fornito autobus sostitutivi nella tratta della M2 interrotta dopo il tentato suicidio: «i bus arriveranno appena possibile compatibilmente con le condizioni del traffico. Se dovete cambiare con M1 usate Cadorna, se dovete usare Lambrate considerate altre stazioni ferroviarie», riporta ancora il servizio Atm-Informa aggiungendo poi ai singoli utenti che chiedono ulteriori informazioni sui bus in ritardo, «bisogna pazientare per l’afflusso del traffico» e il poco tempo in cui è dovuto intervenire il servizio di mezzi sostitutivi. Dopo aver scritto sugli account social che sono in corso ripetuti annunci nel stazioni e a bordo treno per informare del disagio, un utente critica il sistema di sicurezza anti-Covid che sarebbe “saltato” con questa emergenza: «I bollini rossi per terra, le distanze da rispettare, tutto passato insomma. Bastava saperlo». L’Atm ha poi risposto di persona con un altro tweet «No, come ti abbiamo scritto, stiamo facendo annunci ripetuti in tutte le stazioni per ricordare le regole da seguire. La collaborazione consapevole e responsabile di ogni passeggero è fondamentale per la salute di tutti. Grazie».

⚠️ #M2: abbiamo sospeso la circolazione tra Caiazzo e Gobba dopo un tentato suicidio. Stiamo organizzando bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) June 22, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA