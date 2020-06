Metro M1 Milano sospesa Pagano-Bisceglie/ Tentato suicidio: bus ATM sostituitivi

Pubblicità

Disagi in corso, nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, per i passeggeri della metro di Milano. Ad essere coinvolta dalla nuova sospensione del servizio è la Linea M1, ovvero la linea “rossa” del servizio cittadino ATM. Stando a quanto comunicato nei minuti passati proprio dai canali social dell’azienda dei trasporti pubblici del capoluogo lombardo, la circolazione tra Pagano e Bisceglie è stata sospesa. Il motivo è da ricondursi ad un tentato suicidio avvenuto proprio sulla tratta in questione e che ha necessariamente richiesto l’interruzione del servizio in seguito all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine che stanno provvedendo a compiere tutti i necessari accertamenti del caso. Tuttavia, fa sapere sempre ATM: “Stiamo organizzando bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta”. Sono previsti ulteriori aggiornamento nel corso del pomeriggio fino al totale ripristino della linea Pagano-Bisceglie della metro M1.

METRO M1 MILANO SOSPESA TRA PAGANO E BISCEGLIE

La sospensione della circolazione tra Pagano e Bisceglie dopo un tentato suicidio avvenuto proprio lungo la tratta della metro M1 di Milano nel pomeriggio di oggi ha certamente causato non pochi disagi a coloro che per motivi di lavoro e non solo dovranno spostarsi con i mezzi pubblici. ATM attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere di aver già predisposto dei bus sostitutivi che fermeranno in corrispondenza delle fermate metropolitane per tutta la durata della sospensione del servizio metro. “Considerate anche le linee 49, 63, 64, 67 e 80”, aggiunge l’azienda, venendo in soccorso ai numerosi passeggeri che potrebbero incontrare qualche difficoltà negli imminenti spostamenti e rispondendo ai dubbi di alcuni utenti. Gli aggiornamenti in tempo reale arrivano anche dal sito web dell’azienda di trasporto pubblico milanese che specifica che “I treni viaggiano normalmente nelle tratte Sesto Fs-Pagano-Rho Fiera”.



