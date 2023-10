Metro Milano M1 bloccata/ Vigili del fuoco in azione fra San Babila e Cairoli

La linea metro di Milano M1 è momentaneamente chiusa lungo le fermate fra San Babila e Cairoli. A farlo sapere è stato il canale X (ex Twitter) ufficiale dell’azienda di trasporti pubblici di Milano. Su un cinguettio infatti si legge che la metro è interrotta e che sono sul posto i pompieri: “Ciao, la M1 è momentaneamente chiusa tra San Babila e Cairoli. I vigili del Fuoco stanno intervenendo in via precauzionale per fare alcuni accertamenti”, il post rispondendo ad un utente che chiedeva lumi. Nel contempo la stessa ATM ha fatto sapere che: “Ciao, i bus sono in arrivo nella tratta interrotta, tra San Babila e Cairoli”.

Non è ben chiaro sapere cosa sia accaduto, ma visto l’intervento dei vigili del fuoco potrebbe trattarsi di un incendio, ma anche della fuoriuscita di gas, o nei casi più estremi di un suicidio, visto che in situazioni problematiche i vigili del fuoco sono costretti ad intervenire per estrarre i cadaveri da sotto il treno. Speriamo ovviamente che nessuno si sia fatto male, ma rimaniamo in attesa di ulteriori notizie per eventuali aggiornamenti. Intanto i passeggeri della metro di Milano e in generale di tutti coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici nel capoluogo lombardo, saranno costretti il prossimo 9 ottobre a trovarsi un mezzo alternativo, visto che è stato indetto uno sciopero proprio fra meno di una settimana.

METRO MILANO M1 BLOCCATA: LO SCIOPERO DEL PROSSIMO 9 OTTOBRE

Inizialmente era previsto per il 29 settembre, ma l’agitazione proclamata dal sindacato USB lavoro privato era stata precettata dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, riducendo la manifestazione a solo 4 ore.

Il sindacato ha così deciso di bloccare quell’agitazione, spiegando che 4 ore non sarebbero bastate, per poi posticipare il tutto appunto al 9 ottobre prossimo, 24 ore di stop tutte in un giorno. Lunedì quindi si fermeranno autobus, tram e metropolitane di Atm salvo ovviamente le fasce di garanzia dall’inizio delle corse fino alle ore 8:45 e quindi dalle 15:00 alle 18:00.

