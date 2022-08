Mi faccio la barca/ Su Rete 4 il film con Johnny Dorelli e Laura Antonelli

Mi faccio la barca, Film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Mi faccio la barca va in onda oggi, giovedì 18 agosto, su Rete 4 a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia italiana del 1980 distribuita da Cineriz e prodotta da Mario e Vittorio Cecchi Gori per la Capital Film. Il film è diretto da Sergio Corbucci, morto a Roma nel 1990 all’età di 63 anni. In 40 anni di carriera ha diretto 72 film. Esordisce alla regia nel 1951 dopo un’esperienza da sceneggiatore. Negli anni successivi realizza pellicole con Totò e Vittorio De Sica.

Nel cast troviamo Sal Borghese, lo ricordiamo per L’urlo di Chen terrorizza ancora l’Occidente, L’amore oltre la vita e Al centro dell’area di rigore.

La protagonista femminile è Laura Antonelli, icona di bellezza e sensualità degli anni ‘80 e ricordata per aver recitato in Malizia che le ha fatto vincere i Nastri d’Argento nel 1981 come migliore attrice protagonista. Il protagonista maschile è Johnny Dorelli. Nel cast ci sono anche Christian De Sica e Daniela Poggi.

La critica non ha accolto bene il film e nemmeno il pubblico che lo ha definito noioso. C’è da dire che la canzone che fa da sottofondo all’inizio delle scene è cantata da Johnny Dorelli e s’intitola Sciacqua l‘acqua che nel 1980 deciderà di inserirla nel suo 45 giri dove dall’altro lato c’era Non ti conosco più amore con l’arrangiamento fatto da Gianni Ferrio. In alcune scene dalla radio si sente una canzone che è stata estrapolata dall’album Galaxy dei Rockets, il brano in questione è Galactica.

Mi faccio la barca, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Mi faccio la barca. Piero (Johnny Dorelli) fa di professione il dentista ed è da poco divorziato da Roberta (Laura Antonelli). Come ogni anno, all’uomo gli spettano due settimane di vacanze da trascorrere con i figli Claudio e Fiorella. Questa volta con la sua barca battezzata “Biba” parte con i suoi ragazzi da Civitavecchia con destinazione Sardegna. Roberta invece s’imbarca sul “Kabir”, un panfilo che appartiene a un riccone, frequentato da gente benestante tra cui Attilio (Christian De Sica). La vacanza per Piero non comincia sotto i buoni auspici.

La “Biba” è una baracca un po’ diroccata, difatti perde immediatamente l’elica e il dentista per recuperarla deve tuffarsi in mare. Non solo, ma durante il viaggio danneggia anche una rete di pescatori ed è costretto a tornare a Civitavecchia. Roberta preoccupata per la sorte dei figli, decide di lasciare il panfilo e raggiungere Claudio e Fiorella sulla “Biba”. Dopo diversi ostacoli, finalmente la barca arriva in Sardegna e il viaggio fa riavvicinare Roberta a Piero. A Porto Cervo però l’uomo incontra la sua amante infermiera che gli chiede di raccomandarla a un noto dentista.

Piero con questa scusa invita a cena Alessia, ma Roberta lo scopre e tra i due si anima un’accesa lite che fa capire ad entrambi di volersi ancora bene e di voler tornare insieme. Intanto la “Biba” prende il largo e la coppia a bordo di un gommone cerca di raggiungerla per riportarla a riva, ma trovano all’interno due evasi che si sono serviti della barca per raggiungere la Corsica. Piero e Roberta riescono a mettere ko i due fuggiaschi ma la barca comincia ad imbarcare acqua.

Claudio e Fiorella pensando che i banditi avessero ucciso i genitori, hanno cercato di affondare la “Biba”. Bloccati in mezzo al mare, vengono soccorsi da Attilio (Christian De Sica). Finalmente la coppia può ricominciare ad amarsi e magari progettare l’acquisto futuro di una nuova barca.

