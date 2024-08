Johnny Dorelli, all’anagrafe Giorgio Guidi, è un cantante, pianista, showman, ma anche attore, cantautore e conduttore radio televisivo di successo. La sua carriera prende il via con una serie di concorsi canori televisivi in America come ha raccontato a La Repubblica: “vinsi per otto puntate di fila nella trasmissione condotta da Robert Alda, l’attore che interpretava George Gershwin nel film Rapsodia in blu”. Sempre negli States studia il contrabbasso alla High School of Music and Art e prende lezioni di pianoforte, ma ad un certo punto è costretto con la famiglia a lasciare l’America. Nel 1955 torna a Meda dove comincia la sua gavetta nel mondo dello spettacolo; sono anni formativi importanti per il giovane Johnny che si ritrova scritturato per il Musichiere della Rai dove partecipa in 3 puntate.

La sua vita è destinata a cambiare per sempre quando a soli 20 anni viene spedito da Ladislao Sugar al Festival di Sanremo 1958 per cantare in coppia con Domenico Modugno il brano “Nel blu dipinto di blu”. “Avevo 20 anni, cantammo Nel blu dipinto di blu e arrivammo primi” – ricorda il cantante e conduttore.

Johnny Dorelli, da “scipafemmine” al matrimonio con la moglie Gloria Guida

Oltre alla fama come cantante e showman, Johnny Dorelli si è fatto conoscere anche per una fama di sciupafemmine anche se il diretto interessato dalle pagine de La Repubblica ha smentito la cosa: “sono l’uomo più timido che conosca, talmente imbranato che nelle donne scatta il meccanismo di protezione”. Tante le donne bellissime con cui ha avuto una storia: a cominciare da Laura Masiero conosciuta sul set del film “Tipi da spiaggia”. Poi l’attore è stato legato a Catherine Spaak fino al grande amore, quello definitivo, con Gloria Guida a cui è legato da 40 anni. ”

“Recitavamo nella commedia musicale Accendiamo la lampada e fingevamo di darci un bacio” – ha raccontato Dorelli che ha confessato – “una sera, però, mi mollò un bacione vero e io cominciai a frequentare il suo camerino. Con una certa eleganza. Ma se ne accorsero tutti. Trentanove anni: abbiamo litigato tanto facendo sempre pace. Il segreto? Rigare dritto. L’ho sposata due volte, prima civilmente, poi in chiesa, ed è nata Guendalina”.