Mi presenti i tuoi?/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Mi presenti i tuoi? va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2004 che rappresenta il seguito del film Ti presento i miei. La pellicola è stata diretta dal regista Jay Roach, Il soggetto è stato scritto da James Herzfeld e Marc Hyman con lo stesso Herzfeld che si è occupato della sceneggiatura in collaborazione con John Hamburg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Newman, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Schwartzman e nel cast sono presenti Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner e Teri Polo.

Mi presenti i tuoi? La trama del film

Ecco la trama di Mi presenti i tuoi? Dopo il primo terrificante incontro che Greg ha avuto con i suoi futuri suoceri ed in particolar modo con Jack inizia a organizzare insieme all’adorata fidanzata Pam la possibilità che le rispettive famiglie possano incontrarsi prima di poter organizzare in maniera decisa il matrimonio. I due novelli sposi sembrano aver pianificato tutto ed in particolar modo si mettono in viaggio su un volo di linea per raggiungere una piccola cittadina nei pressi di New York dove poter trovare Jack e sua moglie

Dina in maniera tale da portarli con loro dalla famiglia di Greg. Tuttavia Jack che con se ha anche il suo primo nipotino di un anno il cui nome è Little Jack, decide di fare una sorpresa ed in particolar modo si mette in viaggio con il suo camper insieme alla moglie per raggiungere i genitori di Greg. L’incontro anche in questa occasione non sarà dei migliori in quanto Jack immediatamente avrà un’impressione negativa nei confronti dei futuri consuoceri ed in particolar modo di Berni che dimostra tutta la sua eccentricità.

Greg tuttavia era corso ai ripari chiedendo a sua madre di nascondere la sua vera attività di psicologa sessuale per anziani. Berni in buona fede racconta a Jack alcune vicende che hanno caratterizzato l’adolescenza del figlio e in particolar modo di come quest’ultimo abbia perso la verginità avendo un rapporto con la loro tata circa 15 anni prima. Jack Inoltre inizia a sospettare non appena conosce il figlio della tata del quale non si è mai scoperto il padre, che ha esattamente quindici anni e che oltretutto è molto somigliante allo stesso Greg.

Inoltre quest’ultimo si caccerà in nuovi guai allorché dovrà prendersi cura del piccolo Little Jack il quale si troverà a fare delle cose assolutamente non idonee per un bambino di un solo anno. Riusciranno i due novelli sposi a resistere anche all’incontro tra le rispettive famiglie e finalmente riuscire ad essere felici diventando marito e moglie?

