Mi sono perso il Natale, il cast del film

Venerdì 27 dicembre 2024 va in onda nel pomeriggio di Italia1, alle ore 16.15 Mi sono perso il Natale, commedia natalizia del 2006 . La pellicola è diretta dal regista Paul Feig, noto in particolare per aver curato lungometraggi quali “Le amiche della sposa” (2011), “Corpi da reato” (2013) e “Io sono David” (2003).

Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista Michael Andrews, che lavorerà nuovamente con il regista in “Le amiche della sposa” (2011) e “Corpi da reato” (2013).

Mia e il leone bianco, Rai 1/ Trama, cast e curiosità del film di Gilles de Maistre con Daniah De Villiers

I protagonisti di Mi sono perso il Natale sono interpretati dai giovani attori: Dyllan Christopher, che aveva già lavorato in “Stuart Little 2” (2002); Tyler James Williams, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Chris Rock nella serie televisiva “Tutti odiano Chris”; infine Gia Mantegna, che recentemente ha preso parte alla 12° stagione della serie tv “Criminal Minds”. Nel cast compaiono accanto a loro anche Quinn Shephard, Brett Kelly, Wilmer Valderrama, Lewis Black, Dominique Saldaña, Rob Corddry e Paget Brewster.

La casa stregata, Rete 4/ Trama e cast film commedia con Renato Pozzetto in onda oggi 27 dicembre 2024

Mi sono perso il Natale, la trama

Mi sono perso il Natale racconta la storia di un gruppo di 5 ragazzini che, in seguito ad un’abbondante nevicata, si ritrovano senza i genitori in aeroporto la vigilia di Natale. I giovani protagonisti riescono con la loro astuzia a sfuggire alla sorveglianza e raggiungono la sorellina di uno di loro, Spencer, nell’albergo in cui è ospite. La bambina è molto spaventata dall’idea di Babbo Natale ma i cinque riescono ad arrivare al suo albergo portandole una bambola, ma vengono intercettati dal responsabile dell’aeroporto e separati in cinque stanze differenti. Ancora una volta, però, i giovani riescono ad avere la meglio e addobbano l’aeroporto con le decorazioni natalizie. Grazie alla loro abilità riescono anche a recuperare qualche piccolo regalo per i passeggeri che, come loro, sono rimasti bloccati sul posto e la loro gentilezza colpisce il cuore di tutti i presenti. Per fortuna il papà di Spencer riuscirà a raggiungerlo accompagnato dalla sua sorellina e i cinque amici si uniranno in un caldo abbraccio, promettendo di rimanere amici nonostante la lontananza.