Mia Bocci ha poco più che vent’anni e un cognome che non ha bisogno di presentazioni. Nata il 26 marzo 2000, la giovane è la figlia dell’attore Cesare Bocci e di Daniela Spada, una coppia che ha commosso l’Italia intera per la toccante storia di malattia e poi rinascita di lei. Alcuni anni dopo il parto, la mamma di Mia è stata colpita da un ictus e un’embolia che l’hanno portata in coma. Per la famiglia Bocci sono stati momenti disperati in cui però non hanno mai perso la speranza grazie all’amore che li lega. Mia Bocci è nuova al mondo dello spettacolo e farà il suo debutto in tv proprio affiancando il padre.

Quarto Grado, 24 giugno/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo e morte Pedrazzini

Mia Bocci, conduttrice insieme al padre Cesare

Mia Bocci sarà co-conduttrice con suo padre Cesare Bocci di Imperfetti Sconosciuti, definito un talk show generazionale perché metterà a confronto genitori e figli. Sarà l’occasione per confrontarsi, ma anche scontrarsi: il mondo dei cosiddetti “boomer”, i “vecchi”, contro i giovani di oggi, la generazione Z. Il talk show è l’occasione per parlare di questi due universi così lontani, ma darà anche spazio a entrambe le fazioni di provare a comprendersi l’un l’altro. Vedremo anche Mia e suo padre Cesare “darsi battaglia”, specialmente perché la loro storia è un po’ speciale, alla luce del dramma che li ha colpiti quando la ragazza era poco più che una neonata.

Renzo Arbore, chi è ?/ Da Mariangela Merlato a Mara Venier ai nuovi progetti

Mia Bocci, vita privata: fidanzato e profili social

Mia Bocci ha un profilo social su Instagram che al momento conta più di 7300 followers. Nella sua pagina personale condivide scatti di sé e della sua famiglia, tra foto di vacanze ed immagini sparse di qualche amico, restando molto sul personale. Proprio per questo velo di privacy, non sappiamo se Mia abbia un fidanzato, e se dovesse averlo molto probabilmente non farebbe parte del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE:

Mariangela Melato chi è l'ex compagna di Renzo Arbore/ "L’ho amata fino all’ultimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA