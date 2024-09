Mia Ceran, chi è la conduttrice: “Per diventare mamma staccato dalla tv”

Tra gli ospiti della puntata di oggi de La volta buona su Rai1 di martedì 24 settembre 2024 troveremo la conduttrice Mia Ceran, pronta a raccontarsi dalla collega Caterina Balivo sulla sua carriera e anche su temi ben più personali come può essere la maternità. Nel 2023 Mia Ceran si è resa protagonista di una scelta radicale, annunciando di volersi allontanare dal piccolo schermo, dove conduceva la trasmissione Ne i tuoi panni, per potersi dedicare con tutte le energie alla gravidanza e alla famiglia, ha detto in una intervista concessa a La stampa: “Un po’ ancora mi vergogno mentre lo scrivo, ‘Non ce la faccio’. Come suona male, nel 2023, che una donna lasci un lavoro, per giunta un lavoro da ‘privilegiata’ come è quello della conduttrice televisiva, perché non riesce a star dietro ai figli”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ci prova con Clayton Norcross?/ Il flirt dopo puntata: "Occhi innamorati..."

Mia Ceran ha chiesto scusa per la sua decisione, nonostante non fosse assolutamente necessario, e si è vista costretta anche a saltare dei nuovi progetti tv che sembravano ormai in rampa di lancio.

Mia Ceran: “Amarezza nel dover abbandonare i progetti”

Per proseguire la maternità, Mia Ceran ha poi dovuto prendere delle decisioni drastiche sul lavoro, rinunciando a dei lavori dopo aver già preso degli impegni ai quali si è vista costretta a rinunciare. In una intervista a La Stampa nella quale annunciava questa sua decisione, Mia Ceran svelava: “Mi fermerò per qualche mese. Per la prima volta in molti anni di lavoro abbandono un progetto prima di averlo portato a compimento e riconosco il mio limite”.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana fino al 29 settembre 2024/ Ariete e Gemelli bene sul lavoro

Per godersi il viaggio da mamma senza rimpianti, Mia Ceran si è detta decisa riguardo alla scelta fatta di allontanarsi dal piccolo schermo: “Mi sono sentita il privilegio di dover scalare le marce e non fingere che l’arrivo di un figlio non sia un grosso impegno”.