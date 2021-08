Mia Ceran ha partorito: nato Bruno Romeo/ Primo figlio col compagno Federico Ferrari

Mia Ceran è diventata mamma. Con una dolce foto con i piedini del piccolo in primo piano, la giornalista ha annunciato su Instagram la nascita del suo bambino. “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo“, ha scritto Mia Ceran che ha coronato il sogno di diventare mamma con il compagno Federico Ferrari Global Event Manager della griffe Diesel che ha presentato ufficialmente ai fans con un post pubblicato nelle scorse settimane. Per la conduttrice di Quelli che il calcio che aveva annunciato la gravidanza durante una puntata del programma Rai, è un momento magico. Bruno Romeo è il coronamento di un amore vissuto con discrezione e riservatezza. Anche la gravidanza, infatti, è stata annunciata solo quando la pancia era evidente.



Mia Ceran e Federico Ferrari: gli auguri di amici e colleghi per la nascita di Bruno Romeo

Grande gioia per Mia Ceran e Federico Ferrari che si stanno godendo i primi momenti da genitori coccolando il piccolo Bruno Romeo con cui hanno iniziato un nuovo e meraviglioso viaggio insieme. Tantissimi gli auguri ricevuti dalla conduttrice. “Ma che meraviglia, auguri a tutti e tre“, ha scritto Andrea Delogu. “Benvenuto nel mondo. Auguri bella mamma, da oggi cambierà tutto”, è il messaggio di Antonella Clerici. E ancora: “Benvenuto e brava mamma”, scrive Francesca Barra. E non mancano gli auguri dei fans che esprimono tutta la loro felicità per il momento magico che sta vivendo la conduttrice. In attesa di tornare in tv, Mia Ceran si gode la sua splendida famiglia con il compagno Federico e il piccolo Bruno Romeo.

